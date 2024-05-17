Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IBW 2024: Telenta Baru Dunia Hiburan, Eca Japasal Ingin Terus Jadi Diri Sendiri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |16:17 WIB
Eca Japasal. (Foto: Instagram)
ELSA Japasal atau yang kerap dipanggil dengan Eca Aura merupakan bintang muda yang tengah bersinar. Dia memang mampu membuktikan bakatnya di industri hiburan dengan bakatnya yang tak terhitung jumlahnya.

Eca awalnya dikenal sebagai salah satu talenta tim e-sports. Eca aktif dalam membuat konten gaming dan belakangan ini melangkah lebih jauh hingga dikenal di dunia entertainment juga.

Sebelum menjajaki karir di bidang eSports, Eca aktif dan terkenal melalui platform TikTok. Aktif sebagai content producer sejak tahun 2020, Eca berhasil meraih kesuksesan. Saat ini banyak orang menyukainya karena kepribadian dan bakatnya yang menawan.

Eca Aura

Eca lahir di Makassar pada 14 November 2001. Namun ia tinggal dan besar di Malang, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan studinya di SMA Katolik Rajawal, Eca belajar di Taylor University di Malaysia.

Dia pun kerap diundang menjadi pembawa acara dan bintang tamu di berbagai podcast dan talkshow hingga namanya melambung tinggi dan mendapat berbagai respon positif. Meskipun terlihat tidak sengaja memulai karirnya, Eca pada akhirnya mampu bertahan di dunia hiburan yang turut melambungkan namanya.

"Saya diberkati dengan banyak respon dan pendapat positif dari orang lain yang membuat saya merasa lebih baik tentang kelebihan saya dan menyadari bahwa saya sebenarnya memiliki nilai lebih," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Eca Aura

"Sejak itu saya menjadi lebih percaya diri untuk terus menjadi diriku sendiri di dunia hiburan, dan mengembangkan potensi penuh mulai dari menyanyi bahkan mempelajari dunia baru seperti komedi, akting dan mc yang merupakan ekspansi yang cukup besar," tambah dia.

Sebagai pendatang baru di dunia hiburan, Eca telah Kesibukannya akhir-akhir ini seperti mengikuti podcast hosting dan AURA Sebagai brand ambasador e-sport, kini ia juga menjalin beberapa kolaborasi dengan beberapa brand ternama serta melakukan endorsement, promosi, kunjungan, dan aktivitas lainnya bahwa dia saat ini sedang mencoba membuat dan memelihara YouTube miliknya sendiri.

