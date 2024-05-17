Sudah Sikat Gigi Tapi Masih Bau Mulut? 4 Penyebab Ini Bisa Jadi Jawabannya

BAU mulut pastinya akan membuat orang tidak pede, padahal Anda sudah menyikat gigi dan berkumur tapi bau mulu t masih bisa saja datang. Memang, bau mulut tak selalu karena apa yang Anda makan, bisa jadi karena beberapa masalah kesehatan.

Bau mulut biasanya disebabkan oleh makanan yang menimbulkan bau menyengat, namun menurut Jason Abramowitz, seorang ahli THT di New Jersey, hal tersebut bisa jadi merupakan tanda penyakit lain.

BACA JUGA: 5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan

Pilek atau radang

Seperti dilansir dari Well and Good, jika Anda menderita pilek atau radang saluran pernafasan bagian atas, kemungkinan besar bau mulut berasal dari tenggorokan. Bahkan dengan sakit tenggorokan, bau mulut tetap mungkin terjadi.

Itu semua terjadi karena lendir yang diproduksi tubuh dalam jumlah besar saat Anda mencoba menyingkirkan virus atau bakteri. Lendir ini biasanya bercampur dengan bakteri normal di tenggorokan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, sama seperti lendir hidung.

"Saat hidung tersumbat, hidung kita tidak melembabkan udara secara normal. Hal ini mengeringkan air liur dan lendir di hidung dan tenggorokan serta dapat menyebabkan bau mulut," kata dokter Abramowitz.

Pernapasan bisa menjadi segar kembali dengan sendirinya bila sudah merasa lebih baik dan jumlah lendir berkurang. Anda bisa menggunakan larutan garam untuk menghilangkan lendir dan kotoran dari hidung.

Batu Amandel

Batu amandel sering kali disebabkan oleh mineral, kalsium, makanan lama, dan bakteri, menurut Klinik Cleveland. Batu amandel tidak hanya terdengar tidak sedap, tapi juga bisa menyebabkan bau mulut dari tenggorokan. "Makanan kering yang mengandung bakteri memiliki bau yang tidak sedap," kata Dr. Abramowitz.

Orang yang paling berisiko terkena batu amandel adalah mereka yang sering menderita radang amandel, mengalami pembesaran amandel, atau sering mengalami dehidrasi. Batu amandel dapat dihilangkan dengan berkumur menggunakan air garam, menyiram amandel dengan air sebatang air di bagian belakang tenggorokan, atau bahkan batuk.