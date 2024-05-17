Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Cepat Move On Usai Putus Cinta, Anda Termasuk?

Estermia , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |21:45 WIB
4 Zodiak Cepat Move On Usai Putus Cinta, Anda Termasuk?
Zodiak cepat move on usai putus cinta, (Foto: Freepik)
A
A
A

PATAH hati bagi banyak orang bagaikan menelan pil pahit yang sulit ditelan. Tapi, bagi beberapa orang, move on adalah hal yang mudah.

Ya, ada sebagian orang yang mudah melupakan mantan pasangannya dan langsung melanjutkan hidup. Sementara yang lain masih terjebak dalam masa lalunya? Nah menariknya, karakter atau kepribadian seperti ini, sedikit banyak bisa terbaca dari tanda zodiak yang dimiliki.

Dikutip dari Astrotalk, Jumat (17/5/2024) menurut astrologi ada beberapa zodiak tertentu yang disebut gampang cepat move on usai putus cinta.

1. Aquarius: Aquarius yang cerdas dan logis ini bagaikan angin segar saat menghadapi perpisahan. Mereka tak mau terjebak dalam kesedihan dan lebih memilih untuk fokus pada masa depan dan berbagai kemungkinan baru.

Kemampuan para Aquarius untuk melihat gambaran besar membantu mereka move on dengan cepat, bahkan menjadikan perpisahan sebagai peluang untuk bertumbuh dan menemukan jati diri.

 BACA JUGA:

2. Sagitarius: Saat patah hati, para pemilik zodiak ini melihatnya sebagai kesempatan untuk kembali menjelajahi dunia dan menemukan petualangan baru. Si Sagitarius menerima perubahan dengan antusias, yakin bahwa setiap akhir membuka pintu menuju awal yang lebih seru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement