4 Zodiak Cepat Move On Usai Putus Cinta, Anda Termasuk?

PATAH hati bagi banyak orang bagaikan menelan pil pahit yang sulit ditelan. Tapi, bagi beberapa orang, move on adalah hal yang mudah.

Ya, ada sebagian orang yang mudah melupakan mantan pasangannya dan langsung melanjutkan hidup. Sementara yang lain masih terjebak dalam masa lalunya? Nah menariknya, karakter atau kepribadian seperti ini, sedikit banyak bisa terbaca dari tanda zodiak yang dimiliki.

Dikutip dari Astrotalk, Jumat (17/5/2024) menurut astrologi ada beberapa zodiak tertentu yang disebut gampang cepat move on usai putus cinta.

1. Aquarius: Aquarius yang cerdas dan logis ini bagaikan angin segar saat menghadapi perpisahan. Mereka tak mau terjebak dalam kesedihan dan lebih memilih untuk fokus pada masa depan dan berbagai kemungkinan baru.

Kemampuan para Aquarius untuk melihat gambaran besar membantu mereka move on dengan cepat, bahkan menjadikan perpisahan sebagai peluang untuk bertumbuh dan menemukan jati diri.

2. Sagitarius: Saat patah hati, para pemilik zodiak ini melihatnya sebagai kesempatan untuk kembali menjelajahi dunia dan menemukan petualangan baru. Si Sagitarius menerima perubahan dengan antusias, yakin bahwa setiap akhir membuka pintu menuju awal yang lebih seru.