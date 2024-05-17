Turuti Ngidam Unik Istri, Suami Rela Beli Siomay Wajib Pakai Tas Cantik

SAAT hamil, tak sedikit ibu hamil yang mengidam sesuatu di luar makanan. Terkadang ngidam ingin melihat idola dari dekat, ingin menonton sesuatu, atau banyak hal unik lainnya, yang sering tak terpikiran sebelumnya.

Contohnya istri dari seorang pria satu ini, yang mengaku sang istri yang tengah hamil punya ngidam sesuatu yang unik. Lewat akun TikTok pribadinya, @iqbalamrri, ia mengaku istrinya ngidam ingin makan siomay.

Sekilas keinginan yang sangat biasa bukan? Dari video yang sudah mendapatkan hampir 250 ribu kali penayangan dan sudah mendapat lebih dari 10 ribu like dari para netizen tersebut, adegan pertama memperlihatkan Iqbal dengan hoodie berwarna navy dengan kacamata yang membingkai di wajahnya sambil mengendarai motor di malam hari mengelilingi kawasan komplek rumahnya.

“Seberapa aneh sih permintaan istri atau suami kalian?,” tulis akun @iqbalamrri sebagai keterangan dalam pada video berdurasi 26 detik tersebut.

