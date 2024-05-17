Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Turuti Ngidam Unik Istri, Suami Rela Beli Siomay Wajib Pakai Tas Cantik

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |17:30 WIB
Turuti Ngidam Unik Istri, Suami Rela Beli Siomay Wajib Pakai Tas Cantik
Potret suami turuti ngidam unik sang istri, (Foto: TikTok @iqbalamrri)
A
A
A

SAAT hamil, tak sedikit ibu hamil yang mengidam sesuatu di luar makanan. Terkadang ngidam ingin melihat idola dari dekat, ingin menonton sesuatu, atau banyak hal unik lainnya, yang sering tak terpikiran sebelumnya.

Contohnya istri dari seorang pria satu ini, yang mengaku sang istri yang tengah hamil punya ngidam sesuatu yang unik. Lewat akun TikTok pribadinya, @iqbalamrri, ia mengaku istrinya ngidam ingin makan siomay.

Sekilas keinginan yang sangat biasa bukan? Dari video yang sudah mendapatkan hampir 250 ribu kali penayangan dan sudah mendapat lebih dari 10 ribu like dari para netizen tersebut, adegan pertama memperlihatkan Iqbal dengan hoodie berwarna navy dengan kacamata yang membingkai di wajahnya sambil mengendarai motor di malam hari mengelilingi kawasan komplek rumahnya. 

“Seberapa aneh sih permintaan istri atau suami kalian?,” tulis akun @iqbalamrri sebagai keterangan dalam pada video berdurasi 26 detik tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3016985/kisah-eks-pegawai-bank-yang-akhirnya-bisa-keluar-dari-hutang-berkat-madu-HrpA3JuA9G.jpg
Kisah Eks Pegawai Bank yang Akhirnya Bisa Keluar dari Hutang Berkat Madu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012363/profil-dokter-rinal-duhri-dokter-berhati-emas-yang-rela-dibayar-seikhlasnya-w0VVcxd5lf.jpg
Profil Dokter Rinal Duhri, Dokter Berhati Emas yang Rela Dibayar Seikhlasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009700/potret-balita-tertidur-di-gerobak-demi-temani-sang-ibu-berjualan-8gLOlCnoJK.jpg
Potret Balita Tertidur di Gerobak Demi Temani Sang Ibu Berjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009291/viral-aksi-heroik-2-penyiar-radio-mnc-trijaya-fm-sukses-gagalkan-pendengar-ingin-habisi-nyawa-sendiri-IdMJgeEjxH.jpg
Viral Aksi Heroik 2 Penyiar Radio MNC Trijaya FM, Sukses Gagalkan Pendengar Ingin Habisi Nyawa Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007380/kisah-adit-bocah-smp-rawat-orangtuanya-yang-sakit-dengan-atap-rumah-roboh-e5nr1x9co0.jpg
Kisah Adit, Bocah SMP Rawat Orangtuanya yang Sakit dengan Atap Rumah Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/612/3005201/kisah-inspiratif-irt-dan-kreator-affiliate-tiktok-dagang-untuk-bantu-keluarga-dan-yatim-piatu-lewat-shop-tokopedia-ALDFBnDeqt.jpg
Kisah Inspiratif IRT dan Kreator Affiliate TikTok, Dagang untuk Bantu Keluarga dan Yatim Piatu lewat Shop Tokopedia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement