Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Modis Devano Danendra yang Diduga Tikung Pacar Jefri Nichol

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |20:01 WIB
5 Potret Modis Devano Danendra yang Diduga Tikung Pacar Jefri Nichol
Devano Danendra. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAGAT maya dihebohkan dengan hubungan asmara antara Jefri Nichol dan Maria Theodore. Baru-baru ini, Nichol bikin netizen bertanya-tanya usai menulis cuitan diduga soal menikung pasangan.

Cuitan Nichol diperkuat dengan isu kedekatan Maria dengan putra Iis Dahlia, Devano Danendra. Beredar kabar Devano dan Maria tengah dekat meski keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Devano sendiri merupakan musisi dan aktor muda Tanah Air. 

Saat diisukan dekat dengan Maria, bintang 21 tahun ini sudah memiliki kekasih seorang selebgram, Baila Fauri. Devano memiliki pesona yang bisa membius para kaum Hawa. Selain berparas rupawan, ia juga selalu tampil kece dan modis di setiap kesempatan. Seperti apa potret sosok Devano Danendra, penyanyi yang diduga lagi dekat dengan Maria Theodore? Yuk intip dilansir Instagram, @iamdevano.

Tampan dengan Jaket Kulit

Devano Danendra

Pesona Devano terpancar saat hangout dengan outfit kece yang memadukan jaket kulit dengan celana cargo jeans-nya. Style Devano itu terlihat simple namun begitu fit dengan gayanya. 

Ia juga mengenakan sneakers dan kalung sebagai aksesoris yang menambah kesan maskulin. Meski simple, outfit ini tetap membuat Devano terlihat modis dan kece.

Outfitnya Tak Pernah Gagal

Devano Danendra

Tak cuma berparas tampan, Devano juga memiliki selera outfit yang gak pernah gagal. Di potret ini, laki-laki kelahiran 23 September 2023 itu tampil modis dan simple dengan kaos dan jaket hitam yang dipadukan dengan celana jeans dan sneakers. Ia juga menambahkan aksesoris choker yang bikin makin kekinian dalam penampilannya.

Gaya Kasual saat Liburan

Devano Danendra

Devano juga gemar pergi liburan ke luar negeri salah satunya ke Eropa. Ia tampil kasual dan edgy dengan kaos dan celana hitam pendek saat liburan di Paris. Ia memadukan sneakers berwarna cerah dengan snapback saat berpose di kota romantis itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176739//jefri_nichol_dan_ameera_khan-b93T_large.jpg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Jalani LDR, Bucin Sampai Nelpon Puluhan Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/612/3170784//devano-2LoN_large.jpg
Devano Pamer Foto Bareng Lisa BLACKPINK, Netizen: Ini Asli Bukan Editan AI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/455/3162326//harta_kekayaan-JskD_large.jpg
Harta Kekayaan Jefri Nichol yang Baru Kalah Adu Tinju 38 Detik dengan El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/33/3162311//maia_estianty_dab_syifa_hadju-Bv0Y_large.JPG
El Rumi Menang Tinju Lawan Jefri Nichol, Maia Estianty: Jangan Lagi-Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/33/3162220//el_rumi-pwIC_large.JPG
El Rumi Kalahkan Jefri Nichol di Ring Tinju, Syifa Hadju dan Bunda Maia Sempat Tegang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3162098//el_rumi_dan_syifa_hadju-iWx0_large.JPG
El Rumi Kalahkan Jefri Nichol 38 Detik, Syifa Hadju: Sayangku Berhasil Lagi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement