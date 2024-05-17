5 Potret Modis Devano Danendra yang Diduga Tikung Pacar Jefri Nichol

JAGAT maya dihebohkan dengan hubungan asmara antara Jefri Nichol dan Maria Theodore. Baru-baru ini, Nichol bikin netizen bertanya-tanya usai menulis cuitan diduga soal menikung pasangan.

Cuitan Nichol diperkuat dengan isu kedekatan Maria dengan putra Iis Dahlia, Devano Danendra. Beredar kabar Devano dan Maria tengah dekat meski keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Devano sendiri merupakan musisi dan aktor muda Tanah Air.

Saat diisukan dekat dengan Maria, bintang 21 tahun ini sudah memiliki kekasih seorang selebgram, Baila Fauri. Devano memiliki pesona yang bisa membius para kaum Hawa. Selain berparas rupawan, ia juga selalu tampil kece dan modis di setiap kesempatan. Seperti apa potret sosok Devano Danendra, penyanyi yang diduga lagi dekat dengan Maria Theodore? Yuk intip dilansir Instagram, @iamdevano.

Tampan dengan Jaket Kulit

Pesona Devano terpancar saat hangout dengan outfit kece yang memadukan jaket kulit dengan celana cargo jeans-nya. Style Devano itu terlihat simple namun begitu fit dengan gayanya.

Ia juga mengenakan sneakers dan kalung sebagai aksesoris yang menambah kesan maskulin. Meski simple, outfit ini tetap membuat Devano terlihat modis dan kece.

Outfitnya Tak Pernah Gagal

Tak cuma berparas tampan, Devano juga memiliki selera outfit yang gak pernah gagal. Di potret ini, laki-laki kelahiran 23 September 2023 itu tampil modis dan simple dengan kaos dan jaket hitam yang dipadukan dengan celana jeans dan sneakers. Ia juga menambahkan aksesoris choker yang bikin makin kekinian dalam penampilannya.

Gaya Kasual saat Liburan

Devano juga gemar pergi liburan ke luar negeri salah satunya ke Eropa. Ia tampil kasual dan edgy dengan kaos dan celana hitam pendek saat liburan di Paris. Ia memadukan sneakers berwarna cerah dengan snapback saat berpose di kota romantis itu.