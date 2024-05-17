Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IBW 2024: Napak Tilas Perjalanan Erlyani Bangun Produk Kosmetik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |15:03 WIB
IBW 2024: Napak Tilas Perjalanan Erlyani Bangun Produk Kosmetik
Erlyanie. (Foto: Highend)
NAMA Erlyani mungkin tidak terlalu terdengar bagi kalangan awam. Tapi, para pencinta fashion pasti kenal dengan B Erl Cosmetics, kosmetik premium yang banyak digemari masyarakat.

B Erl merupakan brand yang didirikan oleh Erlyan dan suaminya, yang memadukan huruf B yang melambangkan Berkah (berkah), Besar (kebesaran) dan Berbuat (bermanfaat), serta keindahan, dan Erl, diambil dari nama Erlians sendiri. Ia terus membangun mereknya menjadi salah satu yang paling dihormati di Indonesia dan internasional. 

Erlyanie

Dengan menawarkan produk kecantikan yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit Indonesia, Erlyanie mampu menarik pengikut setia dan memperluas jangkauan brandnya. Kisahnya bersama sang suami menunjukkan transformasi dari awal yang sederhana menjadi kesuksesan yang luar biasa dan menginspirasi banyak orang. 

Meski memiliki latar belakang yang sulit, Erlyanie menginspirasi orang lain untuk tetap gigih mengejar impiannya, didorong oleh kerja keras dan berkah Tuhan. Baginya, perusahaannya adalah cara untuk menyediakan produk kecantikan terbaik bagi wanita Indonesia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran spesifik kulit Indonesia. 

B Erl Cosmetics bangga dengan beragam produknya, mulai dari perawatan kulit hingga riasan. “Produk terlaris kami adalah Korean Technology Face Serum yang menjadi favorit saya dan saya tidak bisa hidup tanpanya,” ujarnya seperti dilansir dari Highend.

Di B Erl Cosmetics, Erlyanie mengutamakan kemitraan dan kesejahteraan komunitas dengan menjadikan mitranya sebagai anggota keluarga. Hadiah dan penghargaan reguler menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai dan kepuasan keluarga. “Kami sering mengadakan upacara penghargaan untuk mitra dan karyawan kami, yang mengingatkan kami tidak hanya akan kerja keras tetapi juga kerja efektif,” kata ibu dua putri cantik ini. 

