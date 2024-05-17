4 Zodiak Suka Sedih Berkepanjangan ketika Putus Cinta, Siapa Nomor 1?

UMUMNYA banyak orang merasakan sakit hati yang luar biasa setelah putus cinta. Rasanya dunia seakan runtuh dan sulit untuk bangkit kembali? Menurut astrologi, tanda zodiak yang dimiliki menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Mengutip dari Astrotalk, Minggu (19/5/2024) Berdasarkan penelitian, inilah daftar empat zodiak yang paling merasakan dampak berat saat mengalami putus cinta.

1. Cancer: Memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pasangannya. Saat putus cinta, Cancer merasakan sakit hati yang luar biasa dan sulit untuk menerima kenyataan. Tanda zodiak ini juga cenderung menyalahkan diri sendiri atas perpisahan tersebut dan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari patah hati.

2. Pisces: Pisces yang penuh empati sering kali kehilangan jati diri saat putus cinta. Mereka seperti tersesat dalam lautan emosi dan mencari pelarian melalui cara kreatif seperti melukis, menulis, atau bermain musik. Pisces juga mungkin mencari ketenangan lewat hal-hal spiritual.