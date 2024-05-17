Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Alasan Mengapa Para Libra Layak Jadi Sahabat Terbaik

Estermia , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |15:00 WIB
6 Alasan Mengapa Para Libra Layak Jadi Sahabat Terbaik
Keunggulan Libra jadi sahabat terbaik, (Foto: Freepik)
A
A
A

LIBRA salah satu zodiak yang dikenal punya sifat ramah dan adil, ternyata memiliki bakat luar biasa dalam menjalin pertemanan. Menurut seorang ahli astrolog Michelle Bell, orang-orang Libra terlahir dengan kemampuan yang baik untuk membangun dan menjaga persahabatan.

Tak sampai disitu, ternyata Libra juga senang menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam hubungan, selalu ada,  sehingga selalu berusaha menengahi perselisihan dan memastikan semua orang merasa nyaman.

Merangkum dari Bustle, Minggu (19/5/2024) berikut enam alasan mengapa  pemilik zodiak Libra bisa menjadi sahabat terbaik.

 BACA JUGA:

1. Humoris: Sebagai seorang teman, Libra selalu berusaha menciptakan suasana yang damai dan menyenangkan. Mereka juga membantu menyelesaikan konflik. Libra senang berkumpul dengan orang-orang tersayang dan menciptakan momen indah bersama.

 BACA JUGA:

2. Pendengar yang baik: Tak hanya humoris, Libra juga dikenal sebagai pendengar yang penuh perhatian dan empati. Zodiak ini mampu memahami perasaan orang lain dan selalu siap mendengarkan curhatan. Tidak hanya mendengarkan, Libra tetapi juga memberikan saran yang bijaksana dan membangun.

Halaman:
1 2 3
      
