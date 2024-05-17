Viral Perempuan Ini Bagikan Kondisi Jalan di Bali, Motor Semerawut Tak Ubahnya Jakarta

BALI memang dikenal sebagai pulau yang menawarkan kenyamanan dan keindahnya. Meski demikian, Bali bukanlah tanpa masalah. Pulau kecil yang dulunya nyaman ini pun sekarang sudah mulai terasa sesak.

Hal ini pun dapat kita lihat dari mulai banyaknya kemacetan yang terjadi di beberapa daerah di Bali. Nah, belakangan viral seorang wanita membagikan ceritanya yang mengendarai mobil di Bali.

Wanita dengan akun Instagram @jessica_ie ini mengunggah video pada reels Instagramnya yang berisi pengalaman ia mengendarai mobil kecil di jalanan Bali. Kala itu, dia harus berjibaku dengan para pemotor yang berkendara serampangan hingga naik ke trotoar, tak ubahnya seperti di Jakarta.

BACA JUGA: 5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan

Di vdeo tersebut, ia menunjukan banyaknya pengendara motor dari lawan arah yang memaksakan untuk jalan sehingga melampaui garis batas yang ada di jalanan. Bahkan saat mobil yang ia gunakan sedang berjalan pun masih saja ada penggendara motor yang menyebrang hingga nyari tertabrak.

“Alasan deg degan kalo nyetir di Bali (kecuali pake agya)”

“Begitu lampu ijo di kita dan giliran kita jalan... udah gatau lagi garis jalanannya”

“trotoar juga udah penuh sama motor kasian juga pejalan kaki”

“ini cukup panjang, sepanjang 1:30 menit dari lampu merah arah mereka”

“Jika terjadi senggolan atau ada jempol2 kaki ada yang tersakiti, siapa yang salah” keterangannya dalam video tersebut.

Unggahan ini mendapatkan banyak respon dari netizen dari luar maupun dalam Bali.

"kmu yg nyetir aku yg deg2an beb😂 gilaa sih itu yg naik motor kadang suka ngeselin ambil jalur org😢 tar udh kesenggol jempol kaki nya tetep kita yg disalahin😵‍💫," tutur ika****

“Ini fakta... Dan saya orang Bali yang mengelus dada klo ketemu yang begini. Kadang ego mengalahkan fungsi otak,” Kata @wisnu*******

"Tanda2 overpopulasi dan minimnya infrastruktur di Bali. Udah puluhan tahun gak berubah…," tambah @kaybeepho*******

“Yg ngeluh bilang ngapain ke bali bawa mobil, heh yg lokal lagi pake mobil juga nasibnya begitu jalanan bali memang semrawut banget beberapa tahun terakhir. Motor makin kelewatan ambil jalan ada di kiri nyalip ke kanan ada di kanan nyalip di kiri,” Ucap @ratu******