Tips Memilih Warna Lip Stain Sesuai Skin Tone

PEMILIHAN warna lip stain sangat penting karena harus sesuai dengan skin tone. Jika tidak sesuai, hasil makeup dapat terlihat kurang memuaskan. Oleh karena itu, pemilihan warna lip stain yang sesuai dengan skin tone merupakan kunci untuk menciptakan tampilan yang sempurna.

Namun, masih ada beberapa perempuan yang bingung tentang cara memilih lip stain yang sesuai dengan warna kulit mereka. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak tips-tips berikut ini!

1. Fair Skin Tone

Bagi mereka yang memiliki kulit cerah, pilihan warna lip stain yang cocok adalah warna-warna pink muda, dan peach. Warna-warna ini memberikan tampilan segar dan alami yang sesuai dengan kecerahan kulit kalian. Dengan Soulyu Intense Stay Lip Stain, kalian bisa memilih warna-warna seperti Trust dan Honesty.

2. Light to Medium Skin Tone

Untuk kalian dengan kulit yang agak cerah hingga sedang, warna-warna yang cenderung lebih hangat akan terlihat bagus. Cobalah warna coral dan rose untuk memberikan sentuhan yang lembut dan menyegarkan. Kalian bisa menggunakan Soulyu Intense Stay Lip Stain dengan memilih warna-warna seperti Honesty dan Poised.

3. Medium to Olive Skin Tone