Tips Mendapatkan Espresso Look yang Sedang Tren

SERING mendengar lagu yang sedang viral di TikTok berjudul "Espresso" dari Sabrina Carpenter? Lirik lagu ini yang dikenal dengan kalimat “I’m working late, 'cause I’m a singer” ini pasti terngiang-ngiang di kepala kalian. Banyak yang menggunakan lagu ini sebagai sound di TikTok, baik untuk video dance, outfit check, maupun untuk membuat tutorial Espresso Makeup Look dari lagu tersebut.

Hal ini dikenal di platform TikTok sebagai Espresso Look atau makeup ala Sabrina Carpenter. Ingin tahu bagaimana cara mendapatkan Espresso Look? Simak tips berikut ini!

Primer

Aplikasikan primer pada wajah kalian. Gunakan primer yang sesuai dengan jenis kulit kalian dan mengandung skincare. Jika tidak ada primer, kalian dapat menggunakan face mist yang mengandung skincare, seperti Soulyu Miracle Serum Mist.

Alas Bedak dan Concealer

Gunakan alas bedak dan concealer untuk menutupi flek hitam atau area yang perlu ditutupi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih ringan dan flawless, kalian dapat menggunakan Soulyu Skin Glow agar kulit tetap terawat dan sehat.

Blush-On, Contour, Highlighter, dan Bedak

Aplikasikan blush on, contour, dan highlighter untuk menambahkan dimensi pada wajah. Jika tidak memiliki blush on dan contour, kalian bisa menggunakan lipstik seperti Soulyu Lip Flush sebagai penggantinya. Shade Love Bug bisa digunakan sebagai blush on, dan shade Sweetheart dapat digunakan sebagai contour. Setelah itu, tambahkan bedak secara tipis-tipis ke seluruh wajah kalian dengan Soulyu Ultra-Lightweight Translucent Powder untuk mendapatkan hasil yang lebih flawless.

Tambah Eyeshadow

Aplikasikan eyeshadow berwarna pink dan coklat pada kelopak mata. Kemudian, tambahkan highlighter di sudut mata. Kalian juga bisa menggunakan Soulyu Lip Flush sebagai opsi eyeshadow.

Alis dan Bulu Mata

Sisir alis kalian menggunakan spoolie untuk mendapatkan alis yang rapi, kemudian isi alis kalian dan sisir kembali. Untuk mendapatkan alis yang tahan lama, kalian bisa menggunakan Soulyu Brow Perfector. Selanjutnya, aplikasikan maskara yang tahan air seperti Soulyu Anti-Drop Mascara untuk mendapatkan bulu mata lentik bervolume ala Sabrina Carpenter.