Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Imbas Kecelakaan Maut, Jalur Wisata Bromo Akan Diperlebar dan Ditambah Dinding Penahan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:44 WIB
Imbas Kecelakaan Maut, Jalur Wisata Bromo Akan Diperlebar dan Ditambah Dinding Penahan
Gerbang masuk wisata Gunung Bromo (Foto: MNC Portal/Avirista Midaada)
A
A
A

TINDAK pencegahan dilakukan pascakecelakaan maut di jurang kawasan Gunung Bromo, Malang, Jawa Timur.

Rencananya, dalam waktu dekat jalur yang rawan kecelakaan di Jurang Lajing, Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bakal diperkuat dengan rambu-rambu lalu lintas tambahan, dan dinding penahan.

Hal itu diputuskan usai Bupati Malang bersama jajaran perangkat daerah dan Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) selaku pengelola taman nasional, mengunjungi lokasi kecelakaan maut yang menewaskan empat orang tersebut.

Bupati Malang, Sanusi menyampaikan, upaya sementara yang bisa dilakukan di antaranya memasang rambu-rambu rawan kecelakaan, dan dinding penahan, supaya nanti pengendara yang melewati jalur TNBTS ini kesadarannya timbul untuk hati-hati. Menurutnya, jalur ini memang rawan karena merupakan jalur turunan curam, dengan diameter lebar jalan sempit.

Bupati Malang, Sanusi

(Foto: Avirista Midaada/MPI)

“Ini nanti melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Malang akan dipasangkan rambu-rambu lalu lintas, lampu peringatan, batasan kecepatan, serta dinding jalan. Kemungkinan paling cepat pada PAK tahun ini,” ujar Sanusi, usai peninjauan lokasi, Kamis, 16 Mei 2024 kemarin.

Langkah ke depan pun telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BB-TNTBS, selaku pengelola kawasan taman nasional, untuk pelebaran jalan.

Namun kewenangan pelebaran jalan itu menjadi sepenuhnya hak Kementerian PUPR, karena jalannya berstatus jalan nasional.

"Ke depan untuk jangka panjangnya, Jalur TNBTS ini akan dilebarkan. Namun pelebaran inikan memerlukan koordinasi dengan TNBTS dan Kementerian PUPR," kata dia.

Sanusi menekankan, agar pengendara yang melintasi jalur TNBTS untuk lebih berhati-hati, saat melewati jalanan berliku yang cukup curam itu. Apalagi ketika berkendara saat malam yang minim penerangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/406/3157697/salju_gunung_bromo-J3uD_large.jpg
Suhu Gunung Bromo Sentuh 0 Derajat Celcius, Salju Bermunculan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/406/3143365/wisatawan_tiongkok_di_bromo-ksrc_large.JPG
Long Weekend, Kawasan Wisata Bromo Digandrungi Wisatawan Tiongkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/406/3139463/gunung_bromo-H6lB_large.jpg
Perayaan Kasada 2025, Wisata Gunung Bromo Ditutup Selama 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/406/3108412/viral_wisata_gunung_bromo_macet_parah_pengunjung_keluhkan_2_jam_tak_bergerak-EUul_large.jpg
Viral Wisata Gunung Bromo Macet Parah, Pengunjung Keluhkan 2 Jam Tak Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/406/3099097/viral_lalu_lintas_di_gunung_bromo_padat_saat_libur_natal_wisatawan_antre_hingga_2_jam-HOKJ_large.jpg
Viral Lalu Lintas di Gunung Bromo Padat Saat Libur Natal, Wisatawan Antre hingga 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008906/sering-kecelakaan-jalanan-di-kawasan-wisata-bromo-bakal-tambah-lampu-penerangan-vyXkPNFHhu.JPG
Sering Kecelakaan, Jalanan di Kawasan Wisata Bromo Bakal Tambah Lampu Penerangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement