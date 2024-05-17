Menparekraf Sandiaga Uno Deklarasikan Wonderful Indonesia 2030 Bersama Asosiasi Pariwisata

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan Wonderful Indonesia 2030 bersama para asosiasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di sela pembukaan Jakarta Marketing Week ke-12 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2024.

Sandi menyebut, deklarasi ini merupakan bentuk komitmen Kemenparekraf serta perwakilan pelaku parekraf dalam mewujudkan sektor parekraf yang regeneratif.

"Ini adalah sebuah deklarasi yang menunjukkan peta jalan Wonderful Indonesia sebagai branding pariwisata Indonesia dan diperluas parekraf Indonesia untuk menuju pariwisata yang berdampak positif atau regeneratif," ujarnya, mengutip laman Kemenparekraf.

Menurut dia, deklarasi ini diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh ekosistem parekraf Indonesia. Sehingga pada 2030, sektor parekraf di Indonesia bisa berkembang dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.

"Karena ini akan membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga membuka apa yang kita namakan sebagai green jobs atau lapangan kerja yang cocok dengan semangat keberlanjutan kita," lanjut Sandi.

Selain mewujudkan pariwisata yang berkualitas, dirinya berharap deklarasi ini bisa menjadi dasar komitmen dalam mewujudkan sektor parekraf yang regeneratif dan ramah lingkungan.

Sebab Indonesia telah berkomitmen untuk menekan emisi karbon sektor parekraf dari delapan persen menjadi empat persen pada 2035 dan completely net zero emission pada 2060.