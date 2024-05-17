Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menparekraf Sandiaga Uno Deklarasikan Wonderful Indonesia 2030 Bersama Asosiasi Pariwisata

Janila Pinta , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:17 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno Deklarasikan Wonderful Indonesia 2030 Bersama Asosiasi Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan Wonderful Indonesia 2030 bersama para asosiasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di sela pembukaan Jakarta Marketing Week ke-12 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2024.

Sandi menyebut, deklarasi ini merupakan bentuk komitmen Kemenparekraf serta perwakilan pelaku parekraf dalam mewujudkan sektor parekraf yang regeneratif.

"Ini adalah sebuah deklarasi yang menunjukkan peta jalan Wonderful Indonesia sebagai branding pariwisata Indonesia dan diperluas parekraf Indonesia untuk menuju pariwisata yang berdampak positif atau regeneratif," ujarnya, mengutip laman Kemenparekraf.

Menurut dia, deklarasi ini diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh ekosistem parekraf Indonesia. Sehingga pada 2030, sektor parekraf di Indonesia bisa berkembang dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Karena ini akan membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga membuka apa yang kita namakan sebagai green jobs atau lapangan kerja yang cocok dengan semangat keberlanjutan kita," lanjut Sandi.

Selain mewujudkan pariwisata yang berkualitas, dirinya berharap deklarasi ini bisa menjadi dasar komitmen dalam mewujudkan sektor parekraf yang regeneratif dan ramah lingkungan.

Sebab Indonesia telah berkomitmen untuk menekan emisi karbon sektor parekraf dari delapan persen menjadi empat persen pada 2035 dan completely net zero emission pada 2060.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement