Resep Garlic Butter Chicken, Menu Masakan Simpel tapi Bikin Nagih

SELAIN mudah ditemukan di pasaran, ayam menjadi salah satu sumber protein yang cukup terjangkau serta mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan.

Ayam sendiri biasanya dimasak menjadi menu ayam goreng, ayam kecap, bahkan gulai ayam. Tapi untuk Anda yang baru belajar masak atau menyukai resep masakan yang simpel, maka Anda bisa coba menu Garlic Butter Chicken lho.

Menu yang satu ini memberikan cita rasa yang gurih, aromatik, tekstur ayam yang juicy, dan pastinya mudah dibuat. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasaran lho. Yuk simak cara membuatnya, seperti dilansir dari akun Instagram @hendrikpyong.

Bahan-bahan:

500 gr paha ayam fillet