Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Garlic Butter Chicken, Menu Masakan Simpel tapi Bikin Nagih

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |07:08 WIB
Resep Garlic Butter Chicken, Menu Masakan Simpel tapi Bikin Nagih
Resep Garlic Butter Chicken. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELAIN mudah ditemukan di pasaran, ayam menjadi salah satu sumber protein yang cukup terjangkau serta mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan.

Ayam sendiri biasanya dimasak menjadi menu ayam goreng, ayam kecap, bahkan gulai ayam. Tapi untuk Anda yang baru belajar masak atau menyukai resep masakan yang simpel, maka Anda bisa coba menu Garlic Butter Chicken lho.

Menu yang satu ini memberikan cita rasa yang gurih, aromatik, tekstur ayam yang juicy, dan pastinya mudah dibuat. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasaran lho. Yuk simak cara membuatnya, seperti dilansir dari akun Instagram @hendrikpyong.

Bahan-bahan:

500 gr paha ayam fillet

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement