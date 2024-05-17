Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Usai Tren Kopi Daun Bawang, Kini Muncul Kopi Susu Campur Cabai Rawit

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |15:30 WIB
Usai Tren Kopi Daun Bawang, Kini Muncul Kopi Susu Campur Cabai Rawit
Kopi susu campur cabai rawit, (Foto: TikTok @lukaslongkutoy_)
BELUM selesai tren minuman kopi dicampur daun bawang, kini kembali viral konten video di media sosial TikTok yang menampilkan sajian minuman kopi yang dicampur dengan cabai rawit.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Salah satu contohnya, bisa dilihat lewat video dibagikan oleh akun TikTok @lukaslongkutoy_. Konten kreator bernama Lukas tersebut sebelumnya juga diketahui sempat viral karena membagikan video mukbang kue dengan topping daun bawang.

Dalam konten videonya kali ini, Lukas lagi-lagi membagikan momen saat dirinya mencicipi segelas kopi susu dipenuhi dengan irisan topping cabai rawit melimpah di atasnya.

“Cobain KOPI CABE RAWIT untuk pertama kali dalam hidup,” tulis Lukas sebagao dalam keterangan konten videonya itu.

Sebelum mencicipi segelas kopi cabai rawit tersebut, Lukas juga sempat membagikan bagaimana proses pembuatannya. Pertama dimulai dari mengiris cabai rawit, meletakkannya di dasar gelas, lalu sedikit menekan-nekannya dengan menggunakan sendok bak sedang ‘mengulek’ sambal.

Halaman:
1 2 3
      
