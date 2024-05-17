Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

IPA Convex ke-48 Sukses Digelar sebagai Momentum Kebangkitan Industri Migas di Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |10:00 WIB
IPA Convex ke-48 Sukses Digelar sebagai Momentum Kebangkitan Industri Migas di Indonesia
IPA Confex 2024 sebagai momentum kebangkitan industri migas di Indonesia. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

INDONESIAN Petroleum Association (IPA) kembali menggelar Konvensi dan Pameran IPA ke-48 2024 dengan tema “Gaining Momentum to Advance Sustainable Energy Security in Indonesia and the Region”. Acara ini berlangsung pada 14-16 Mei 2024 di ICE BSD City, Tangerang.

Momentum Kebangkitan Industri Migas

Direktur IPA Greg Holman mengatakan bahwa tema Convex tahun ini menggambarkan peran penting industri hulu migas di Indonesia dalam memastikan ketersediaan energi (energy security) di era transisi energi dan potensi Indonesia terhadap negara lain di kawasan regional.

“Indonesia saat ini tengah mengalami momentum kebangkitan dengan penemuan-penemuan sumber daya gas raksasa akhir tahun lalu, sehingga memicu harapan atas peningkatan produksi migas, ketahanan energi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi global,” ujarnya saat Press Conference Road to IPA Convex 2024, Selasa (7/5) di Jakarta.

Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk kembali menarik investasi migas ke Indonesia. Pemerintah juga kian agresif mendukung pengembangan proyek CCS/CCUS di Indonesia dengan mengeluarkan regulasi terkait CCS/CCUS.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
