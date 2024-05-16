IBW 2024: Ini Sosok Menginspirasi di Balik Kesuksesan Mawar de Jongh

NAMA aktris cantik dan terkenal Mawar de Jongh di dunia hiburan sudah tidak asing lagi. Selain dikenal sebagai aktris, dia juga seorang penyanyi dengan beberapa singlenya yang hits.

Sukses di usia muda, tak heran kesuksesan Mawar de Jongh ini berhasil membuat ia terpilih mendapat penghargaan dari Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 yang dihelar pada hari ini oleh High End Magazine

BACA JUGA:

“Senang banget bisa hadir di tempat ini dan mendapat penghargaan. Semoga bisa terus ada untuk menginspirasi banyak perempuan Indonesia,” tutur Mawar, kala diwawancara MNC Portal di lokasi, Kamis (16/5/2024) usai acara.

(Foto: MPI/ Syifa)

Mawar mengaku senang bisa terpilih sebagai salah satu dari 15 sosok perempuan Indonesia yang muda, berprestasi dan menginspirasi.

“Seneng banget bisa dikasih kepercayaan menerima penghargaan ini. Seneng sekali semoga bisa menginspirasi banyak orang,” lanjutnya.