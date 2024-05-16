Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dapat Penghargaan IBW 2024, Sabrina Chairunnisa: Seneng Banget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |20:30 WIB
Dapat Penghargaan IBW 2024, Sabrina Chairunnisa: Seneng Banget!
Sabrina Chairunnisa di IBW 2024, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

SABRINA Chairunnisa menjadi salah satu perempuan yang menginspirasi dari kalangan content creator di Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 yang digelar hari ini, Kamis (16/5/2024)

Ia mengaku senang dan bangga bisa mendapat penghargaan tersebut.

“Seneng banget dan bersyukur bisa mendapat penghargaa dari Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024,” ujar Sabrina kala diwawancara MNC Portal di lokasi, Kamis (16/5/2024)

Sabrina menambahkan menurutnya ini adalah hadiah terbaik yang ia dapatkan. Dengan begitu ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan hal yang bermanfaat kepada orang banyak.

“Saat ini goals aku saat berkarya bukan untuk diriku sendiri tapi orang lain,” katanya.

Dalam kesempatan itu ia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sang suami, Deddy Corbuzier karena sangat supportif untuk membiarkan dirinya berkarier.

Halaman:
1 2
      
