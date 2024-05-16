Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IBW 2024: Ini Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Para Perempuan Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:40 WIB
IBW 2024: Ini Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Para Perempuan Indonesia
Liliana Tanoesoedibjo di IBW 2024, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

CHAIRWOMAN MNC Group Liliana Tanoesoedibjo diketahui turut hadir dalam acara Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower pada hari ini, Kamis (16/5/2023)

IBW merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga berprestasi dan memberikan inspirasi.

Acara tersebut diselenggarakan bertepatan dengan hari jadi majalah HighEnd ke-16. Mengusung tema Rise Together, IBW 2024 diharapkan dapat mengajak para perempuan Indonesia untuk bangkit dan berkarya.

Halaman:
1 2 3
      
