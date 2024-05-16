CHAIRWOMAN MNC Group Liliana Tanoesoedibjo diketahui turut hadir dalam acara Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower pada hari ini, Kamis (16/5/2023)
IBW merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga berprestasi dan memberikan inspirasi.
BACA JUGA:
Acara tersebut diselenggarakan bertepatan dengan hari jadi majalah HighEnd ke-16. Mengusung tema Rise Together, IBW 2024 diharapkan dapat mengajak para perempuan Indonesia untuk bangkit dan berkarya.
BACA JUGA: