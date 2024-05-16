IBW 2024: Ini Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Para Perempuan Indonesia

CHAIRWOMAN MNC Group Liliana Tanoesoedibjo diketahui turut hadir dalam acara Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower pada hari ini, Kamis (16/5/2023)

IBW merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga berprestasi dan memberikan inspirasi.

BACA JUGA:

Acara tersebut diselenggarakan bertepatan dengan hari jadi majalah HighEnd ke-16. Mengusung tema Rise Together, IBW 2024 diharapkan dapat mengajak para perempuan Indonesia untuk bangkit dan berkarya.

BACA JUGA: