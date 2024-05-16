Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Harapan Liliana Tanoesoedibjo untuk 15 Sosok Peraih IBW 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:20 WIB
Ini Harapan Liliana Tanoesoedibjo untuk 15 Sosok Peraih IBW 2024
Liliana Tanoesoedibjo di IBW 2024, (Foto: MPI/ Syifa)
TEPAT hari ini, Kamis (16/5/2024) di hari jadi majalah HighEnd ke-16, Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 kembali digelar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ini memilih 15 wanita yang menginspirasi dan berprestasi.

Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mengatakan tahun ini IBW 2024 mengusung tema Rise Together, untuk mengajak perempuan bangkit dan berkembang.

“Seperti kita tahu pada saat perempuan bangkit, anak-anak tentunya akan bangkit dan tetap semangat. Ketika perempuan maju anak-anak juga maju, itulah gunanya perempuan untuk selalu maju dan berkontribusi untuk negara ini,” tutur Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui MNC Portal di MNC Conference Hall, iNews Tower pada Kamis (16/5/2023).

(Foto: MPI/ Syifa) 

Liliana menambahkan penghargaan inindiberikan kepada para perempuan dari berbagai background dan usia. Ke-15 kandidat sudah dikurasi, dan diperhatikan progressnya dari awal karir, hingga sampai sekarang ini.

