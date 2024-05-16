Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Keseruan Indonesia's Beauty Women 2024, Awarding hingga Fashion Show

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:51 WIB
Potret Keseruan Indonesia's Beauty Women 2024, <i>Awarding</i> hingga Fashion Show
Keseruan IBW 2024, (Foto: MPI/ Syifa)
PERHELATAN Indonesia’s Beauty Women (IBW) 2024 persembahan dari Majalah HighEnd sukses digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower digelar hari ini, Kamis (16/5/2023), diketahui acara ini sendiri memang rutin digelar sejak 2012 untuk merayakan Hari Kartini dan HUT Majalah HighEnd ke-16.

Tahun ini, IBW memilih 15 perempuan Indonesia penerima penghargaan Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 dengan latar belakang dari berbagai profesi dan usia.

Dari pantauan MNC Portal di lokasi , acara dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Namun sejak pukul 14.00 WIB para tamu undangan sudah mulai hadir dengan busana elegan dari masing-masing karakter. Acara dibuka dengan sambut penampilan fashion show dari koleksi GV Couture by Gabriella Praditha yang menghadirkan koleksi bertajuk New Era of Cheongsam. Gabriella menjelaskan koleksi barunya itu bersifat kontemporer dan mengikuti perkembangan zaman.

“Kita hadirkan 6 looks dan tadi kalau dilihat koleksinya mencampurkan unsur modern tapi juga back to the Chinese imperial era,” ujar Gabriella saat ditemui MNC Portal, Kamis (16/5/2034)

 BACA JUGA:

Sang desainer mengatakan koleksi tersebut full handmade embroidery dan handmade beeding. Bahkan satu gaun bisa menghabiskan dua sampai tiga bulan.

(Foto: MPI/ Syifa) 

Para model berlenggok cantik menampilkan busana yang mengusung warna-waran earth tone, vibrant, dan juga pastel. Cuttingan dari busana glam look itu juga memiliki model yang sangat elegan.

