HOME WOMEN LIFE

5 Potret Lawrence Wong, Perdana Menteri Baru Singapura yang Doyan Selfie

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:01 WIB
5 Potret Lawrence Wong, Perdana Menteri Baru Singapura yang Doyan Selfie
Lawrence Wong. (Foto: Instagram)
A
A
A

LAWRENCE Wong Shyun Tsai atau yang akrab dikenal Lawrence Wong telah resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Singapura untuk menggantikan menggantikan Lee Hsien Loong. Pria 51 tahun itu merupakan lulusan Sekolah Menengah Tanjong Katong dan Victoria Junior College.

Lahir di Singapura, 18 Desember 1972, dia melanjutkan pendidikan untuk menyabet gelar sarjana serta magister ekonomi di University of Wisconsin-Madison dan University of Michigan-Ann Arbor. Dia juga meraih gelar master dalam bidang Administrasi Publik di Harvard Kennedy School.

Dia pun telah lama terjun ke dunia politik, bahkan ia sempat diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2016 dan Menteri Pembangunan Nasional setelah pemilu tahun 2015. Dia pun cukup aktif dalam bersosial media lho.

Dia kerap kali membagikan momen ketika bekerja maupun sedang beraktivitas santai di luar pekerjaan. Bahkan ia pun kerap kali membagikan berbagai momen dengan berselfie dan diunggah ke dalam akun Instagramnya. Berikut potret selfie Lawrence Wong yang dilansir dari akun Instagramnya @lawrencewongst.

Selfie di depan pesawat

Lawrence Wong

Lawrence Wong sempat mengabadikan foto selfie sesaat setelah mendarat di Luang Prabang, Laos, untuk menghadiri acara pertemuan menteri keuangan negara ASEAN. Ia mengambil foto selfie berlatar pesawat di tengah teriknya panas matahari.

Mengunjungi Gardens by The Bay Singapura

Lawrence Wong

Gardens by The Bay menjadi salah satu destinasi wisata populer di Singapura. Lawrence Wong berkesempatan untuk mengunjunginya dan berselfie dengan hamparan bunga tulip di sana. Ia pun memakai outfit yang sangat kasual yaitu kaos navy dengan topi abu-abu.

Selfie ala Gen Z

Lawrence Wong

Belum lama ini, Lawrence Wong juga sempat berkumpul bersama dengan masyarakat Muslim di Singapura dalam rangka perayaan Idul Fitri. Ia mengajak masyarakat yang hadir untuk berselfie dengan kamera belakang dengan format wide bak selfie ala Gen Z.

Halaman:
1 2
      
