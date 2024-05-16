IBW 2024: Mimpi Besar Gabriella Praditha Harumkan Nama Indonesia lewat Industri Fashion

GABRIELLA Praditha merupakan salah satu perempuan yang banyak memiliki andil di industri fashion. Di tangannya, Gabriella Vania (GV) pun tumbuh menjadi brand fashion yang memadukan masa lalu dan masa kini lewat sulaman ajaibnya dan kreasi khongsam yang sangat istimewa.

Berkat bisnisnya tersebut, Perempuan cantik ini pun mendapatkan penghargaan Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024. Ketertarikan Gabriella terhadap fashion dimulai sejak ia masih kecil, ketika ia sering menjuarai fashion show dan lomba menggambar, tempat lahirnya kecintaannya pada desain yang unik dan tidak biasa.

Pada saat itulah ia menebarkan keinginan untuk menjadi perancang busana, dan kecintaannya pada menggambar dan melukis membawanya ke dunia cheongsam dan gaun bordir.

Pada tahun 2012, Gabriella mendirikan GV dan mengubah impian masa kecilnya yang polos menjadi keajaiban mode sejati. Melalui GV, sang desainer menciptakan pakaian menawan yang dihiasi dengan ciri khas motif bunga dan sulaman lanskap.

Dari pemandangan laut yang tenang hingga pegunungan yang megah, tebing, dan istana kekaisaran yang mewah, desain Gabriella menghiasi pemakainya dan memberi mereka pesona agung seorang permaisuri di masa lalu.

Di balik GV, Gabriella berkomitmen untuk menjaga identitas mereknya dengan jelas, dan meskipun ada banyak faktor yang membedakan GV, ada empat faktor yang paling menonjol. “Pertama, GV selalu menggunakan warna-warna cerah agar desain dan warnanya terlihat ceria,” jelas Gabriella. Kedua, GV memiliki potongan yang bagus dan cantik, serta menonjolkan lekuk tubuh manusia agar terlihat lebih ramping, lanjutnya.

Gabriella juga sangat bangga dengan merek bordirnya, yang menampilkan reproduksi objek nyata yang rumit. Dari burung merak yang megah hingga burung phoenix yang misterius dan bahkan rumah-rumah yang terpesona, semua desain mereka digambar dengan presisi tiga dimensi, menggunakan bulu dan payet asli untuk menciptakan gambar yang realistis.

Menurutnya, yang terpenting adalah GV selalu up to date dengan memasukkan unsur modern pada karyanya sehingga memiliki sentuhan berbeda meski berbusana tradisional. Berkat dedikasi dan kerja keras Gabriella, GV telah menjadi merek yang dicintai orang di mana pun, bahkan memenangkan hati banyak pelanggan berharga di seluruh dunia.