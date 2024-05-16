Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

15 Perempuan Cantik Inspiratif Raih Indonesia's Beautiful Women 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |17:03 WIB
15 Perempuan Cantik Inspiratif Raih Indonesia's Beautiful Women 2024
Lysia Jessica. (Foto: MPI)
A
A
A

MAJALAH HighEnd kembali menggelar acara Indonesia’s Beautiful Women (IBW) ke-13 kalinya. Acara ini rutin digelar sejak 2012 untuk merayakan Hari Kartini dan HUT Majalah HighEnd ke-16.

IBW merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga berprestasi dan memberikan inspirasi.

Editor in Chief of HighEnd Magazine, Lysia Jessica menjelaskan tahun ini IBW 2024 mengusung tema Rise Together dengan memilih 15 perempuan Indonesia penerima penghargaan IBW 2024 dengan latar belakang dari berbagai profesi dan usia.

Lysia Jessica

“Seperti setiap tahun kita mengapresiasi perempuan Indonesia yang nggak hanya cantik tapi punya achivment dan bisa diancungi jempol,” ujar Lysia Jessica kepada MNC Portal saat ditemui di MNC Conference Hall, iNews Tower.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009609/ibw-2024-napak-tilas-perjalanan-erlyani-bangun-produk-kosmetik-kkWHKWjEok.jpeg
IBW 2024: Napak Tilas Perjalanan Erlyani Bangun Produk Kosmetik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009455/ibw-2024-ini-sosok-menginspirasi-di-balik-kesuksesan-mawar-de-jongh-iT7Mdt1D6n.jpg
IBW 2024: Ini Sosok Menginspirasi di Balik Kesuksesan Mawar de Jongh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/194/3009453/terima-trofi-ibw-2024-begini-cara-eca-aura-menginspirasi-untuk-banyak-orang-FeCY22DIAs.jpg
Terima Trofi IBW 2024, Begini Cara Eca Aura Menginspirasi untuk Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009448/dapat-penghargaan-ibw-2024-sabrina-chairunnisa-seneng-banget-aazgIzo5mp.jpg
Dapat Penghargaan IBW 2024, Sabrina Chairunnisa: Seneng Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009359/ibw-2024-mimpi-besar-gabriella-praditha-harumkan-nama-indonesia-lewat-industri-fashion-QcrXFQdGQn.jpg
IBW 2024: Mimpi Besar Gabriella Praditha Harumkan Nama Indonesia lewat Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009431/ibw-2024-ini-pesan-liliana-tanoesoedibjo-untuk-para-perempuan-indonesia-vvi2R5FUr7.jpg
IBW 2024: Ini Pesan Liliana Tanoesoedibjo untuk Para Perempuan Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement