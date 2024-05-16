15 Perempuan Cantik Inspiratif Raih Indonesia's Beautiful Women 2024

MAJALAH HighEnd kembali menggelar acara Indonesia’s Beautiful Women (IBW) ke-13 kalinya. Acara ini rutin digelar sejak 2012 untuk merayakan Hari Kartini dan HUT Majalah HighEnd ke-16.

IBW merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga berprestasi dan memberikan inspirasi.

Editor in Chief of HighEnd Magazine, Lysia Jessica menjelaskan tahun ini IBW 2024 mengusung tema Rise Together dengan memilih 15 perempuan Indonesia penerima penghargaan IBW 2024 dengan latar belakang dari berbagai profesi dan usia.

“Seperti setiap tahun kita mengapresiasi perempuan Indonesia yang nggak hanya cantik tapi punya achivment dan bisa diancungi jempol,” ujar Lysia Jessica kepada MNC Portal saat ditemui di MNC Conference Hall, iNews Tower.