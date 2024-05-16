Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IBW 2024: Natashia Midori Ungkap Perjalanannya Bergelut di Industri Fashion

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:01 WIB
IBW 2024: Natashia Midori Ungkap Perjalanannya Bergelut di Industri Fashion
Natashia Midori. (Foto: Instagram)
A
A
A

NATASHIA Midori merupakan sosok inspiratif yang menjadi bukti nyata bahwa kreativitas, fleksibilitas dan pemberdayaan dapat membuahkan hasil yang baik. Tidak heran jika dia mendapatkan penghargaan dalam Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024.

Natasha Midori adalah pendiri eksekutif Duma Official, merek pakaian siap pakai yang berfokus pada lini wanita. Dia tidak hanya meninggalkan jejaknya di industri fashion, tetapi dia juga merupakan orang yang multi-talenta dalam perannya sebagai seorang ibu, pengusaha dan penyanyi.

Perjalanan Natasha memasuki dunia wirausaha berawal dari kegemarannya membangun sesuatu dari awal. "Saya suka membangun sesuatu dari awal," katanya seperti dilansir dari Highend.

Natashia Midori

Keputusannya untuk mencoba peruntungan di bidang fashion datang dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk menjelajahi jalan yang berbeda. "Tidak ada alasan khusus memilih kategori fashion. Saat aku masih muda, aku mengeksplorasi dan mencoba kategori lain juga. Prinsip saya adalah Anda mencoba dulu. Jika Anda tidak mencoba, Anda tidak akan tahu,” jelas dia.

Membangun Duma dari awal hingga seperti sekarang ini bukannya tanpa tantangan. Natashia menekankan kesinambungan, kepercayaan terhadap merek, inovasi, dan kemauan untuk berkembang sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan Duma.

“Perjalanan membangun Duma tidaklah mudah dan selalu mulus. Namun yang membuat Duma bisa mencapai titik ini adalah konsistensi, keyakinan terhadap brand, inovasi dan selalu belajar untuk berkembang,” ujarnya.

Natashia Midori

Seperti semua wirausahawan, Natashia telah menghadapi banyak kendala internal dan eksternal, namun ia menghadapi tantangan tersebut dengan pikiran yang berorientasi pada solusi dan terus berupaya menemukan cara untuk mengatasi dan meningkatkannya. "Kami selalu fokus mencari solusi dan terus belajar untuk meningkatkan," katanya.

Menurut Natashia, menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karir membutuhkan kemampuan manajemen waktu yang baik. "Menjaga keseimbangan tentunya membutuhkan manajemen waktu yang baik. Rencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu," ia menekankan pentingnya pengorganisasian dan perencanaan.

Halaman:
1 2
      
