Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mitos dan Fakta Seputar Sunscreen, Benarkah Kulit Gelap Tak Perlu Pakai?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:18 WIB
Mitos dan Fakta Seputar Sunscreen, Benarkah Kulit Gelap Tak Perlu Pakai?
Penggunaan Sunscreen. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang malas menggunakan tabir surya karena bekerja di dalam ruangan atau memang malas menggunakannya sehari-hari. Padahal, tabir surya atau sunscreen diperlukan untuk menghindari efek sinar matahari, bahkan bisa menghindari kanker.

Tapi, banyak kesalahpahaman mengenai tabir surya yang terjadi. Para ahli dermatologi mengatasi kesalahpahaman tentang tabir surya untuk mendorong orang menggunakannya guna menjaga kesehatan kulit.

Berikut pendapat dokter kulit Amerika Dr. Kendall Ega mengenai mitos dan fakta penggunaan tabir surya, seperti dikutip Medical Daily.

Mitos - Tabir surya dapat menyebabkan kanker

Fakta - Tabir surya tidak menyebabkan kanker kulit. American Academy of Dermatology (AAD) merekomendasikan penggunaan tabir surya tahan air berspektrum luas dengan SPF 30 atau lebih tinggi untuk mencegah kanker kulit.

"Tabir surya tidak menyebabkan kanker kulit. Namun, orang yang menggunakan tabir surya mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di bawah sinar matahari, sehingga meningkatkan risiko kanker kulit," kata Egan.

Ia mencatat bahwa penggunaan tabir surya tidak sepenuhnya mencegah paparan radiasi ultraviolet (UV), yang dapat meningkatkan risiko kanker kulit. “Tabir surya tidak sepenuhnya menghalangi sinar UV,” katanya.

Mitos - Anda tidak memerlukan tabir surya saat cuaca mendung

Fakta - Tabir surya sebaiknya digunakan setiap hari, bahkan saat cuaca mendung. Dr Egan mengatakan awan tidak sepenuhnya menghalangi sinar UV, jadi tabir surya sebaiknya digunakan setiap hari untuk mencegah kanker kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sunblock Tabir surya Sunscreen
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671/kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/611/3178429/kulit-vnWj_large.jpg
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162922/sunscreen-T8ZX_large.jpg
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162916/sunscreen-klh4_large.jpg
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/629/3156580/sunscreen-rB97_large.jpg
Apakah Anak Balita Boleh Pakai Sunscreen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/611/3145619/sunscreen-XGVS_large.jpg
Pakai Sunscreen Malam Hari Bikin Jerawatan, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement