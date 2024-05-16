Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Foto Tasya Farasya Liburan di Eropa, Gayanya Centil Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |06:07 WIB
Foto Tasya Farasya Liburan di Eropa, Gayanya Centil Banget
Tasya Farasya. (Foto: Instagram)
A
A
A

TASYA Farasya merupakan salah satu selebgram yang kerap bergaya dengan outfit mahal. Tak terkeculi saat momen liburan, padu padan outfitnya selalu dinantikan oleh para netizen.

Seperti saat ini dia sedang berlibur ke Eropa, ibu dua anak ini banyak membagikan momen selama di sana. Termasuk gaya outfit stylish yang ia pakai.

Salah satunya adalah gaya office look Tasya menggunakan nuansa biru. Berikut ulasannya dari Instagram @tasyafarasya.

Tampil semi formal

Tasya Farasya

Potret cantik Tasya Farasya saat liburan di Eropa, dia terlihat tampil semi formal pakai outfit ala office look. Dia memakai midi dress lim warna biru. Dress yang ia pakai memiliki aksen belt dan kantung di bagian samping. Tasya memadukan outfitnya dengan high heels putih dan handbag warna senada.

“Belum pantun aja udah cakep,” ujar @lylac***

Pose ngibas rambut

Tasya Farasya

Pada foto ini Tasya terlihat pose di pinggir jalan. Dia nampak pose mengibas rambut sambil memamerkan senyum manisnya. Sementara itu untuk makeupnya dia memakai warna bold sesuai dengan ciri khasnya yang suka pakai riasan glam look.

“Menyala memongku,” komen @mitayu***

Halaman:
1 2
      
