IBW 2024: Mengenal Sosok Maharani Kemala, Kartini Era Modern

MAHARANI Kemala adalah pengusaha wanita visioner dan pendiri Urban Group, yang perjalanannya di industri kecantikan ini benar-benar menginspirasi dan transformatif. Tidak heran jika dia masuk dalam Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024

Bertentangan dengan tren kecantikan saat ini, Maharani mengatur hari-harinya dengan satu fokus utama: pengembangan bisnisnya yang berkelanjutan. Dia menyadari perubahan pesat dalam industri ini dan telah mengembangkan strategi dengan cermat untuk memastikan bahwa bisnisnya identik dengan keunggulan.

“Tren dunia kecantikan sangat cepat berubah, sehingga kita sebagai pelaku industri kecantikan juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen,” kata dia seperti dilansir dari Highend.

Usaha Maharani dimulai pada tahun 2014 sebagai retailer perawatan kulit. Merasakan meningkatnya permintaan akan solusi perawatan kulit, ia mengambil langkah berani pada tahun 2016 untuk menciptakan merek kecantikannya sendiri. Maharani pun dengan cerdik memasarkan produknya dan menjalin kemitraan dengan influencer-influencer utama di Indonesia.

Penjualan yang meningkat kemudian mendorong Maharani untuk melanjutkan perjalanannya dengan membuka klinik kecantikan di seluruh Indonesia. Bagi Maharani, bisnisnya bukan sekadar menawarkan produk namun tentang memberikan pengalaman maksimal kepada konsumen selama kunjungan kliniknya.

Namun, jalan Maharani menuju kesuksesan bukannya tanpa tantangan. Maharani menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan kerja sama tim untuk mengatasi hambatan. "Komunikasi yang buruk adalah salah satu hambatan terbesar untuk mencapai tujuan yang diinginkan," jelasnya, menekankan perlunya membangun hubungan yang kuat dalam tim.

Berkembang melampaui dunia kecantikan, kewirausahaan Maharani meluas ke berbagai usaha, termasuk investasi real estate. Pendekatan Maharani dalam meluncurkan bisnis baru melibatkan penelitian menyeluruh, perencanaan strategis, dan pembentukan tim yang kompeten.

Baginya, waktu adalah aspek yang penting, jadi melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa bisa berbahaya. Oleh karena itu, ia menganjurkan kesabaran dan ketelitian dalam berbisnis. Berkaca pada perjalanannya, Maharani memuji ketepatan waktu dan ketahanannya di tengah persaingan yang ketat. “Pesaing juga mendorong Anda untuk menjadi lebih baik,” ujarnya, memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang yang bermimpi berwirausaha.

Sebagai sosok perempuan inspiratif, Maharani mengaku termotivasi dengan menjadi pionir sosok perempuan yang mendobrak batasan dan membuka jalan bagi orang lain. Meski mengagumi banyak ikon perempuan, ia terutama menghormati RA Kartini, simbol pembebasan perempuan Indonesia. “Bersama perempuan Indonesia, saya ingin menjadi RA Kartin masa kini yang semangatnya terhadap kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berkembang tidak akan pernah hilang,” tegasnya.