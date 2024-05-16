Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Putri Marino Tampil Menyala di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Pakai Gaun Merah ala Anggrek Bulan

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |12:33 WIB
Putri Marino Tampil Menyala di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Pakai Gaun Merah ala Anggrek Bulan
Putri Marino di Red Carpet Cannes Film Festival. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Marino terlihat turut hadir di Red Carpet Cannes Film Festival 2024. Penampilan Putri Marino pun tidak kalah mempesona, ketika tampil di red carpet acara tersohor dunia tersebut.

Banyak sekali aktor dan aktris ternama dunia yang ikut hadir di red carpet Cannes Film Festival 2024. Namun, Putri Marino berhasil tampil menyala dalam balutan gaun merah.

Pemeran film ‘Posesif’ itu mengambil inspirasi dari pesona salah satu bunga nasional Indonesia yaitu Anggrek Bulan yang berwarna merah. Yuk simak potret penampilan Putri Marino di red carpet Cannes Film Festival 2024, dikutip dari akun X @itgirlenergy.

Gaun merah terinspirasi bunga Anggrek Bulan

Putri Marino

Putri Marino memakai gaun rancangan desainer Indonesia Stella Rissa. Terinspirasi oleh pesona bunga Anggrek Bulan berwarna merah, Putri Marino tampil begitu percaya diri dalam balutan gaun tersebut.

Di bagian pinggangnya pun dihiasi dengan sebuah bross berwarna gold yang berbentuk bunga Anggrek Bulan. Make up yang natural berhasil menyeimbangi kemewahan dari busana Putri Marino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement