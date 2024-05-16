Putri Marino Tampil Menyala di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Pakai Gaun Merah ala Anggrek Bulan

PUTRI Marino terlihat turut hadir di Red Carpet Cannes Film Festival 2024. Penampilan Putri Marino pun tidak kalah mempesona, ketika tampil di red carpet acara tersohor dunia tersebut.

Banyak sekali aktor dan aktris ternama dunia yang ikut hadir di red carpet Cannes Film Festival 2024. Namun, Putri Marino berhasil tampil menyala dalam balutan gaun merah.

Pemeran film ‘Posesif’ itu mengambil inspirasi dari pesona salah satu bunga nasional Indonesia yaitu Anggrek Bulan yang berwarna merah. Yuk simak potret penampilan Putri Marino di red carpet Cannes Film Festival 2024, dikutip dari akun X @itgirlenergy.

Gaun merah terinspirasi bunga Anggrek Bulan

Putri Marino memakai gaun rancangan desainer Indonesia Stella Rissa. Terinspirasi oleh pesona bunga Anggrek Bulan berwarna merah, Putri Marino tampil begitu percaya diri dalam balutan gaun tersebut.

Di bagian pinggangnya pun dihiasi dengan sebuah bross berwarna gold yang berbentuk bunga Anggrek Bulan. Make up yang natural berhasil menyeimbangi kemewahan dari busana Putri Marino.