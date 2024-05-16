Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Tampil Anggun dan Elegan

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |12:01 WIB
3 Potret Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Tampil Anggun dan Elegan
Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTRIS Cinta Laura hadir menghiasi red carpet Cannes Film Festival 2024. Menjadi sebuah kebanggaan aktris asal Indonesia bisa melenggang di red carpet ajang terkemuka dunia itu.

Wanita 30 tahun itu mengenakan sebuah gaun bernuansa putih dan biru. Tampilannya begitu memukau hingga membuat ribuan pasang mata tertuju padanya.

Ternyata gaun megah Cinta Laura itu dirancang dengan sentuhan filosofi hewan khas Indonesia yaitu Jalak Bali lho. Penasaran? Yuk intip potret Cinta Laura di red carpet Cannes Film Festival 2024, seperti dilansir berbagai sumber.

Memakai Gaun Megah Terinspirasi dari Jalak Bali

Cinta Laura

Cinta Laura menggali kekayaan alam Indonesia, lantas terbesitlah Jalak Bali untuk menjadi inspirasi gaunnya. Ia tertarik dengan warna putih yang mendominasi Jalak Bali, namun ada sentuhan birunya dari bagian mata hewan tersebut.

Dengan detail bulu-bulu putih yang mendominasi dan bulu biru di bagian bawahnya, gaun tersebut sangat megah dan eksotis. Ternyata gaun tersebut hasil rancangan desainer kenamaan Monica Ivena.

Halaman:
1 2
      
