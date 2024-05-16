Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Regina Phoenix Main di Pantai, Seksi dengan Tanktop dan Hot Pants

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |02:32 WIB
Potret Regina Phoenix Main di Pantai, Seksi dengan Tanktop dan Hot Pants
Regina Phoenix. (Foto: Instagram)
A
A
A

REGINA Phoenix merupakan member dari girlband asal Bandung bernama ZIRIUS. Namanya sempat dikenal publik setelah menjalin hubungan dengan mantan suami selebgram Rachel Vennya, Niko Al Hakim atau akrab disapa Okin.

Baru-baru ini, Regina menikmati liburan bersama kekasih dan teman-temannya. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya. Banyak keseruan yang tergambar dari beberapa postingannya selama di Bali.

Nah, berikut beberapa potret Regina Phoenix saat bermain di pantai hingga menikmati sunset. Berikut ulasannya dari Instagram @reginaaphx.

Nikmati sunset

Regina Phoenix

potret cantik Regina Phoenix saat menikmati sunset. Di foto ini dia terlihat memakai crop tanktop warna putih dipadukan dengan hot pants. Regina pose di tengah deburan ombak dengan latar sunset yang indah.

"Cantik banget," ucap @shazan***

Pamer perut rata

Regina Phoenix

Pada foto selanjutnya Regina pose di pinggir pantai dengan satu tangan menguncir rambutnya. Ia pose berdiri sambil memamerkan perutnya yang rata. Pose sambil memiringkan kepala dan tersenyum, parasnya cantik banget.

Pose rebahan

Regina Phoenix

Momen santai Regina saat rebahan di bean bag di sebuah cafe. Dia nampak menikmati momen liburan itu sambil melihat keindahan pantai di Bali. Di foto ini Regina pose menyamping sambil tersenyum ke arah kamera, parasnya menggemaskan banget.

"Duhh cantiknya apotek tutup banget," timpal @hanihan***

Halaman:
1 2
      
