HOME WOMEN LIFE

Viral Nail Art Bertema Makanan, Ada Udang hingga Mie

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |07:08 WIB
Viral Nail Art Bertema Makanan, Ada Udang hingga Mie
Nail Art. (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI beberapa perempuan, memiliki kuku yang cantik bisa menambah kepercayaan diri seseorang. Tak heran bila mereka rela mengeluarkan biaya besar untuk mempercantik kuku mereka dengan kutek atau nail art.

Membahas soal nail art, saat ini trennya berkembang sangat pesat. Bentuk dan modelnya pun beragam dan bisa disesuaikan dengan kepribadian setiap orang.

Nail Art

Seperti baru-baru ini viral di media sosial nail art bertema makanan. Tema tersebut mulai dari ramen hingga daging. Nail art unik itu dibagikan oleh akun X @tanyarlfes.

“Kalian mau nggak nail art begini?,” tulis akun tersebut dalam ketarangan postingannya seperti dikutip dari X.

Pada postingan itu menunjukkan setiap kuku memiliki tema makanan yang berbeda, ada ramen, daging dan udang, hingga mi dan salmon. Bila dilihat, tema makanan ini mirip seperti aslinya. Bahkan terlihat sangat menggugah selera.

Penggunaan nail art tema makanan ini cocok untuk Anda yang suka dengan hal-hal unik. Kira-kira siapa nih yang berani coba?

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
viral di sosmed viral Nail Art
Telusuri berita women lainnya
