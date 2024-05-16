IBW 2024 Usung Tema Rise Together, Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Maknanya

ACARA Indonesia’s Beautiful Women (IBW) kembali digelar rutin seperti di tahun-tahun sebelumnya. Acara ini diselenggarakan untuk menginspirasi para wanita Indonesia untuk tampil percaya diri.

Bertepatan dengan hari jadi majalah HighEnd ke-16 ini, melalui Indonesia Beautiful Women (IBW) 2024 mengusung tema yang berbeda setiap tahunnya. Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo menjelaskan acara ini mengambil tema Rise Together.

Liliana menjelaskan makna dari tema tersebut adalah untuk mengajak perempuan bangkit dan berkembang.

“Seperti kita tahu pada saat perempuan bangkit, anak-anak tentunya akan bangkit dan tetap semangat,” tutur Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui MNC Portal di MNC Conference Hall, iNews Tower pada Kamis (16/5/2023)

Ketika perempuan maju anak-anak juga maju, itulah gunanya perempuan untuk selalu maju dan berkontribusi untuk negara ini,” sambungnya.