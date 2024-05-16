Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Minuman Ini Gunakan Semut Hijau sebagai Sumber Protein, Dijadikan Penyedap Rasa Alami

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |11:00 WIB
Minuman Ini Gunakan Semut Hijau sebagai Sumber Protein, Dijadikan Penyedap Rasa Alami
Minuman unik ini gunakan semut hijau sebagai perasanya. (Foto: Oddity Central)
A
A
A

GREEN Ant Gin adalah gin unik yang dibuat oleh penyulingan Adelaide. Gin unik ini mengandung semut hijau untuk menambah rasa jeruk dan sedikit ketumbar. Penduduk asli Australia telah menjadikan semut hijau sebagai sumber protein selama ribuan tahun.

Meskipun serangga belum menjadi makanan di dunia modern, tapi makhluk kecil ini dapat digunakan sebagai bahan penyedap rasa.

Perusahaan makanan Something Wild yang berbasis di Adelaide telah memanfaatkan semut untuk jeruk alaminya. Karena memanfaatkan ide tersebut dengan semangat, Something Wild telah memenangkan banyak penghargaan sejak diluncurkan pada 2017.

Bekerja sama dengan Pabrik Penyulingan Wiski Adelaide Hills, Green Ant Gin dibuat dengan Boobiala (spesies asli juniper) serta tumbuhan lain seperti jeruk nipis, permen karet stroberi, lemon myrtle, dan pepper berry. Namun, bahan rahasia yang membuat Green Ant Gin benar-benar istimewa adalah semut hijau.

Hal tersebut dibuktikan dengan segelintir semut yang mengapung di setiap botol. Melansir dari Odditycentral pada Jumat (17/5/2024), pendiri dan kepala penyulingan Pabrik Adelaide Hills, Sacha La Forgia, mengatakan bahwa perlu waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan dirinya agar mencoba semut hijau dan kemudian meletakkannya di dekat penyulingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement