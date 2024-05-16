Minuman Ini Gunakan Semut Hijau sebagai Sumber Protein, Dijadikan Penyedap Rasa Alami

GREEN Ant Gin adalah gin unik yang dibuat oleh penyulingan Adelaide. Gin unik ini mengandung semut hijau untuk menambah rasa jeruk dan sedikit ketumbar. Penduduk asli Australia telah menjadikan semut hijau sebagai sumber protein selama ribuan tahun.

Meskipun serangga belum menjadi makanan di dunia modern, tapi makhluk kecil ini dapat digunakan sebagai bahan penyedap rasa.

BACA JUGA: 3 Fasilitas Tambahan KRIS Dibanding BPJS Kesehatan Kelas 3

Perusahaan makanan Something Wild yang berbasis di Adelaide telah memanfaatkan semut untuk jeruk alaminya. Karena memanfaatkan ide tersebut dengan semangat, Something Wild telah memenangkan banyak penghargaan sejak diluncurkan pada 2017.

Bekerja sama dengan Pabrik Penyulingan Wiski Adelaide Hills, Green Ant Gin dibuat dengan Boobiala (spesies asli juniper) serta tumbuhan lain seperti jeruk nipis, permen karet stroberi, lemon myrtle, dan pepper berry. Namun, bahan rahasia yang membuat Green Ant Gin benar-benar istimewa adalah semut hijau.

Hal tersebut dibuktikan dengan segelintir semut yang mengapung di setiap botol. Melansir dari Odditycentral pada Jumat (17/5/2024), pendiri dan kepala penyulingan Pabrik Adelaide Hills, Sacha La Forgia, mengatakan bahwa perlu waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan dirinya agar mencoba semut hijau dan kemudian meletakkannya di dekat penyulingan.