Rahasia Warda Jaga Kesehatan Tubuh sebagai Seorang Penyanyi Dangdut

KESEHATAN tubuh adalah modal utama bagi seorang penyanyi dangdut untuk tampil energik dan memukau di atas panggung. Menjaga kesehatan tubuh menjadi prioritas bagi para penyanyi, khususnya penyanyi dangdut.

Sebab kondisi menjalankan aktivitas panggung membutuhkan stamina dan kekuatan vokal yang optimal. Warda yang merupakan pemenang ajang pencarian bakat penyanyi dangdut KDI 2023 tentunya turut menjaga kesehatan, baik tubuh dan vokalnya.

Wanita asal Sumenep, Madura ini pun membagikan tipsnya saat wawancara eksklusif dengan Okezone pada Rabu, 15 Mei 2024 dalam menjaga kesehatan dan kualitas suaranya agar tetap tampil memukau. Sebagai seorang penyanyi, Warda menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh.

Dia mengakui bahwa menjaga kesehatan adalah penting di tengah jadwalnya yang padat saat ini. Untuk itu, Warda melakukan berbagai aktivitas untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Diantaranya adalah dengan melakukan olahraga dan membatasi konsumsi makan.

“Menjaga kesehatan tubuh penting banget ya, karena apa-apa dimulai dari sehat. Karena kalau kita sakit kita gak bisa beraktivitas,” tutur juara KDI 2023 ini.

Dalam menjaga kesehatan, Warda juga sering melakukan kegiatan olahraga demi menunjang penampilannya di atas panggung. Penyanyi asal Sumenep ini mengatakan bahwa dia rutin melakukan olahraga jogging di sekitar rumahnya.

Selain itu Warda juga melakukan olahraga renang untuk melatih pernapasan yang dia anggap sangat penting dalam bernyanyi.

“Kita, apalagi penyanyi kan pernapasan itu penting. Jadi harus berolahraga” ujarnya.

Sekadar informasi, berenang merupakan salah satu aktivitas yang sangat berpengaruh bagi pernapasan. Seorang penyanyi sering kali membutuhkan napas panjang untuk mencapai nada-nada yang tinggi. Hal ini memerlukan latihan dan teknik pernapasan yang baik dan matang bagi seorang penyanyi.