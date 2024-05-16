Mahen Bagikan Tips Menjaga Kualitas Suara Tetap Merdu di Tengah Jadwal Padat

KESEHATAN adalah aset yang sangat berharga, terutama bagi para penyanyi yang memiliki jadwal padat dengan berbagai tuntutan pekerjaan yang menguras energi. Namun, di tengah kesibukannya, seorang penyanyi tetap harus mampu menjaga kesehatan hingga kualitas suaranya di tengah padatnya jadwal manggung.

Mahen, seorang penyanyi muda yang dikenal dengan lagunya berjudul 'Pura-Pura Lupa', juga melakukan hal serupa. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan okezone pada Rabu, 15 Mei 2024, Mahen berbagi tipsnya untuk menjaga kesehatan dan keindahan suara agar tetap prima setiap kali tampil.

Ketika diminta pendapatnya mengenai bagaimana menjaga kualitas suara, Mahen mengatakan bahwa sebagai seorang penyanyi, prioritas utamanya adalah memastikan dirinya mendapatkan istirahat yang cukup. Bagi Mahen, tidur yang cukup menjadi fokus utama karena dia menyadari bahwa kualitas suaranya sangat dipengaruhi oleh waktu istirahatnya.

“Kalau untuk aku pribadi, sejauh ini aku lebih utamain yang penting tidurnya cukup saja sih. Sebenernya kelemahanku itu karena jam tidur agak terbalik, jadi kalau misalkan ada kegiatan pagi kadang di bablasin gak tidur sekalian. Nah ternyata efeknya suara juga jadi gak keluar dan moodnya jadi gak bagus," tuturnya.

Faktanya, istirahat yang cukup memang berpengaruh pada kualitas suara. Kurang tidur akan mengakibatkan kelelahan yang dapat berdampak pada banyak hal. Salah satunya, kelelahan bisa berdampak pada kualitas suara. Kurang istirahat menyebabkan kesulitan bernapas dengan benar saat menggunakan suara. Hal ini pada akhirnya bisa menyebabkan kelelahan vokal.

Jika bernyanyi dalam kondisi kurang optimal, hal ini dapat mengganggu kualitas vokal dan kenyamanan dalam bernyanyi. Keadaan ini dapat menyebabkan suara menjadi serak, terdengar terengah-engah, sengau, atau tegang.