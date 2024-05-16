Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berawal dari Tersambar Petir, Nenek Ini Bertahan Hidup Selama 50 Tahun Hanya dengan Minum Air

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |11:00 WIB
Berawal dari Tersambar Petir, Nenek Ini Bertahan Hidup Selama 50 Tahun Hanya dengan Minum Air
Seorang nenek mengaku tidak makan selama 50 tahun. (Foto: Oddity Central)
A
A
A

SEORANG wanita asal Vietnam berusia 75 tahun bernama Bui Thi Loi, telah menghebohkan publik setelah mengaku bahwa dia tidak mengonsumsi makanan padat selama setengah abad terakhir. Dia mengklaim hanya mengonsumsi air dan minuman manis untuk bertahan hidup.

Merangkum dari Oddity Central pada Kamis (16/5/2024), keajaiban ini dimulai pada 1963 ketika Bui Thi Loi disambar petir saat sedang melakukan tugas kemanusiaan di medan perang. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Bui Thi Loi masih mengonsumsi makanan padat, terutama buah-buahan, karena tekanan dari keluarga dan teman-temannya.

Namun, sejak 1970, wanita tersebut menyatakan bahwa dia tidak pernah merasakan keinginan untuk makan makanan padat dan hanya bergantung pada minuman untuk menjaga kesehatannya. Dokter dari Departemen Gizi di Rumah Sakit Persahabatan Vietnam-Kuba di Dong Hoi mengungkapkan bahwa minuman ringan manis bisa membantu mengisi kembali energi tubuh dengan cepat dan mendukung sistem pencernaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement