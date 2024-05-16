Berawal dari Tersambar Petir, Nenek Ini Bertahan Hidup Selama 50 Tahun Hanya dengan Minum Air

SEORANG wanita asal Vietnam berusia 75 tahun bernama Bui Thi Loi, telah menghebohkan publik setelah mengaku bahwa dia tidak mengonsumsi makanan padat selama setengah abad terakhir. Dia mengklaim hanya mengonsumsi air dan minuman manis untuk bertahan hidup.

Merangkum dari Oddity Central pada Kamis (16/5/2024), keajaiban ini dimulai pada 1963 ketika Bui Thi Loi disambar petir saat sedang melakukan tugas kemanusiaan di medan perang. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Bui Thi Loi masih mengonsumsi makanan padat, terutama buah-buahan, karena tekanan dari keluarga dan teman-temannya.

Namun, sejak 1970, wanita tersebut menyatakan bahwa dia tidak pernah merasakan keinginan untuk makan makanan padat dan hanya bergantung pada minuman untuk menjaga kesehatannya. Dokter dari Departemen Gizi di Rumah Sakit Persahabatan Vietnam-Kuba di Dong Hoi mengungkapkan bahwa minuman ringan manis bisa membantu mengisi kembali energi tubuh dengan cepat dan mendukung sistem pencernaan.