Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Fasilitas Tambahan KRIS Dibanding BPJS Kesehatan Kelas 3

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:00 WIB
3 Fasilitas Tambahan KRIS Dibanding BPJS Kesehatan Kelas 3
Fasilitas tambahan KRIS dibanding BPJS Kesehatan kelas 3. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

FASILITAS tambahan KRIS dibanding BPJS Kesehatan kelas 3 tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini. BPJS Kesehatan ini terdiri atas tiga kelas dengan pelayanan dan iuran yang berbeda sesuai kelasnya.

BPJS Kesehatan kelas tiga menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena biaya yang lebih terjangkau. Namun, BPJS Kesehatan kini telah diubah dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 8 Mei 2024.

KRIS hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dengan sejumlah fasilitas tambahan yang signifikan jika dibanding dengan BPJS Kesehatan kelas tiga. Tidak hanya itu, bahkan semua kelas BPJS Kesehatan juga akan mendapatkan bentuk perawatan dan pelayanan obat yang sama.

Pelayanan tersebut terdiri dari konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang seperti lab, radiologi, obat formulatium nasional, dan lainnya. Juru bicara Kementrian Kesehatan Mohammad Syahril memastikan bahwa melalui sistem KRIS ini tidak ada lagi pembeda dalam hal pelayanan kesehatan antara peserta BPJS Kesehatan kelas 1,2 bahkan 3.

Rumah Sakit

Melansir dari berbagai sumber pada Kamis (16/5/2024), berikut tiga fasilitas tambahan KRIS dibanding BPJS Kesehatan kelas tiga.

1. Termperatur Ruangan

Salah satu fasilitas tambahan KRIS dibanding BPJS Kesehatan kelas tiga adalah fasilitas temperatur ruangan tambahan. Setiap ruang inap peserta BPJS Kesehatan kelas tiga akan dipasang pengatur suhu atau AC.

2. Tempat Penyimpanan Tabung Oksigen di Setiap Kasur

Dalam sistem BPJS Kesehatan kelas tiga, fasilitas tabung oksigen biasanya hanya terdapat satu sampai dua untuk lima hingga delapan kasur saja per kamar. Namun, dengan KRIS, setiap kasur kini memiliki tempat penyimpanan tabung oksigen agar pelayanan terhadap pasien dapat lebih maksimal.

3. Ruang Rawat yang Lebih Nyaman

Dengan diterapkannya sistem KRIS, kapasitas ruangan kini disamaratakan dengan standar maksimal empat pasien dalam satu ruang rawat inap yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi. Sebelumnya, pasien BPJS Kesehatan kelas tiga bisa terdiri dari lima hingga delapan pasien per kamarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/483/3105300/menkes_minta_masyarakat_beli_asuransi_swasta_apa_bedanya_dengan_bpjs_kesehatan-OueB_large.jpg
Menkes Minta Masyarakat Beli Asuransi Swasta, Apa Bedanya dengan BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3032067/iuran-bpjs-kesehatan-dipastikan-tidak-naik-tahun-ini-begini-penjelasannya-y7PnC0cfS3.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tidak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018372/wamenkes-sebut-program-kris-bpjs-kesehatan-buat-pemasukan-rs-meningkat-ini-alasannya-W8ZC944yVV.jpg
Wamenkes Sebut Program KRIS BPJS Kesehatan Buat Pemasukan RS Meningkat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018369/wamenkes-klarifikasi-soal-antrean-panjang-pasien-jika-kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-83HTdD6kwm.jpg
Wamenkes Klarifikasi soal Antrean Panjang Pasien jika KRIS BPJS Kesehatan Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018365/anggota-dpr-minta-kajian-ilmiah-terkait-program-kris-ini-deretan-hal-ditakutkan-qNNbnYhk2T.jpg
Anggota DPR Minta Kajian Ilmiah Terkait Program KRIS, Ini Deretan Hal Ditakutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/481/3018253/berapa-tarif-dan-iuran-bpjs-kesehatan-pada-program-kris-SdibHC6wze.jpg
Berapa Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan pada Program KRIS?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement