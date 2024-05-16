Intip Keindahan Air Terjun Aek Sijorni, Spot Ideal Lenyapkan Penat

BICARA soal Sumatera Utara tak melulu hanya Danau Toba yang menjadi daya tarik wisata. Ya, di Tapanuli Selatan terdapat objek wisata air terjun bertingkat dengan keelokan luar biasa.

Dia adalah Aek Sijorni, sebuah tempat wisata alam yang cocok untuk melenyapkan penat selepas menjalani rutinitas sehari-hari.

Air terjun Aek Sijorni berlokasi di Kelurahan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, atau sekitar 30 km dari Kota Padang Sidempuan ke arah Mandailing Natal.

(Foto: Instagram/@co_abay)

Air terjun bertingkat ini memiliki air yang selalu jernih, sekalipun dalam kondisi sedang hujan. Hal ini dikarenakan aliran sungai melewati banyak bebatuan cadas dan tidak mengandung lumpur.

Terdapat dua air terjun dari sumber air yang sama dan mengalir tidak ke satu arah namun merembes ke banyak aliran. Kendati musim kemarau, debit air Aek Sijorni tetap deras dan selalu jernih.

Ciri khas air terjun ini adalah terdapat banyak pohon kelapa di setiap sudutnya, termasuk di aliran airnya. Memasuki kewasan ini harus melalui Jembatan gantung di Sungai Sayur Matinggi.