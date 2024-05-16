Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Air Terjun Aek Sijorni, Spot Ideal Lenyapkan Penat

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |11:15 WIB
Intip Keindahan Air Terjun Aek Sijorni, Spot Ideal Lenyapkan Penat
Air Terjun Aek Sijorni, Tapanuli Selatan (Foto: Instagram/@adi.agrimas)
A
A
A

BICARA soal Sumatera Utara tak melulu hanya Danau Toba yang menjadi daya tarik wisata. Ya, di Tapanuli Selatan terdapat objek wisata air terjun bertingkat dengan keelokan luar biasa.

Dia adalah Aek Sijorni, sebuah tempat wisata alam yang cocok untuk melenyapkan penat selepas menjalani rutinitas sehari-hari.

Air terjun Aek Sijorni berlokasi di Kelurahan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, atau sekitar 30 km dari Kota Padang Sidempuan ke arah Mandailing Natal.

Aek Sijorni

(Foto: Instagram/@co_abay)

Air terjun bertingkat ini memiliki air yang selalu jernih, sekalipun dalam kondisi sedang hujan. Hal ini dikarenakan aliran sungai melewati banyak bebatuan cadas dan tidak mengandung lumpur.

Terdapat dua air terjun dari sumber air yang sama dan mengalir tidak ke satu arah namun merembes ke banyak aliran. Kendati musim kemarau, debit air Aek Sijorni tetap deras dan selalu jernih.

Ciri khas air terjun ini adalah terdapat banyak pohon kelapa di setiap sudutnya, termasuk di aliran airnya. Memasuki kewasan ini harus melalui Jembatan gantung di Sungai Sayur Matinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/408/3039983/curug_sodong_sukabumi-GHl6_large.JPG
Curug Sodong, Surga Tersembunyi di Geopark Ciletuh Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018431/air_terjun_palukahan-r9tM_large.JPG
4 Rekomendasi Wisata Air Terjun di Sijunjung Sumbar, Pesonanya Memikat Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/408/3016649/air_terjun_coban_jahe-Nyc6_large.JPG
Air Terjun Coban Jahe: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/408/3014490/curug_pangeran_bogor-6aES_large.JPG
Curug Pangeran: Lokasi, Aktivitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/406/2985787/ternyata-ini-alasan-kenapa-curug-walet-bogor-dikenal-sangat-angker-DZ29SzAmjl.JPG
Ternyata Ini Alasan Kenapa Curug Walet Bogor Dikenal Sangat Angker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/408/2975054/cara-menuju-curug-cikanteh-air-terjun-3-tingkat-paling-memukau-di-sukabumi-ZXW5gcVXTq.JPG
Cara Menuju Curug Cikanteh, Air Terjun 3 Tingkat Paling Memukau di Sukabumi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement