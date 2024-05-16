Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Inabuyer B2B2G 2024, Angela Tanoesoedibjo Bagikan Kisah Inspiratif Pelaku UMKM Lokal

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |17:44 WIB
Hadiri Inabuyer B2B2G 2024, Angela Tanoesoedibjo Bagikan Kisah Inspiratif Pelaku UMKM Lokal
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Dimas AF/MPI)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mendorong perkembangan industri UMKM lokal. Tidak hanya menyediakan pelatihan bagi para pelaku UMKM, Kemenparekraf juga kerap mensosialisasikan pentingnya pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Seperti yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo, saat menghadiri acara Inabuyer B2B2G Expo 2024. Angela menceritakan sebuah kisah inspiratif dari salah satu brand UMKM asal Indonesia.

“Ada satu brand lokal yang berhasil menarik perhatian saya. Namanya Buttonscarves. Brand ini bediri pada tahun 2015 silam, dan workshop mereka itu hanya sebuah garasi. Tapi dengan pemahaman HKI yang memumpuni, mereka kini berhasil mengekspansi pasar yang lebih luas bahkan hingga ke luar negeri,” ungkap Angela dalam diskusi panel Inabuyer B2B2G Expo 2024, di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2024).

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: Dimas AF/MPI)

Lebih lanjut Angela menjelaskan, keberhasilan Buttonscarves dalam menembus pasar mancanegara tersebut memang tidak terlepas dari upaya sang owner mendaftarkan produk dan karya-karyanya pada HKI.

Dengan adanya HKI pemilik brand dapat memastikan produk mereka memiliki legalitas yang resmi. Legalitas ini lah yang diperlukan untuk mengekspansi pasar karena dinilai sebagai jaminan bahwa produk benar-benar orisinal.

“Ketika HKI atau produk dilindungi, kita akan lebih mudah untuk expanding our business. Buttonscarves itu setelah punya HKI, mereka lebih mudah memasukkan produknya ke mall. Dan sekarang sudah sampai negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement