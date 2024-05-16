Hadiri Inabuyer B2B2G 2024, Angela Tanoesoedibjo Bagikan Kisah Inspiratif Pelaku UMKM Lokal

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mendorong perkembangan industri UMKM lokal. Tidak hanya menyediakan pelatihan bagi para pelaku UMKM, Kemenparekraf juga kerap mensosialisasikan pentingnya pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Seperti yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo, saat menghadiri acara Inabuyer B2B2G Expo 2024. Angela menceritakan sebuah kisah inspiratif dari salah satu brand UMKM asal Indonesia.

“Ada satu brand lokal yang berhasil menarik perhatian saya. Namanya Buttonscarves. Brand ini bediri pada tahun 2015 silam, dan workshop mereka itu hanya sebuah garasi. Tapi dengan pemahaman HKI yang memumpuni, mereka kini berhasil mengekspansi pasar yang lebih luas bahkan hingga ke luar negeri,” ungkap Angela dalam diskusi panel Inabuyer B2B2G Expo 2024, di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2024).

(Foto: Dimas AF/MPI)

Lebih lanjut Angela menjelaskan, keberhasilan Buttonscarves dalam menembus pasar mancanegara tersebut memang tidak terlepas dari upaya sang owner mendaftarkan produk dan karya-karyanya pada HKI.

Dengan adanya HKI pemilik brand dapat memastikan produk mereka memiliki legalitas yang resmi. Legalitas ini lah yang diperlukan untuk mengekspansi pasar karena dinilai sebagai jaminan bahwa produk benar-benar orisinal.

“Ketika HKI atau produk dilindungi, kita akan lebih mudah untuk expanding our business. Buttonscarves itu setelah punya HKI, mereka lebih mudah memasukkan produknya ke mall. Dan sekarang sudah sampai negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” terangnya.