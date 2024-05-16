Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual

POTENSI pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Indonesia tak hanya dianugerahi keindahan alam yang memesona, tetapi juga memiliki banyak talenta yang begitu luar biasa di bidang kreatif.

Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, tak sedikit para pelaku industri kreatif yang belum sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Kenalkan Sosok Kartini ke Delegasi Konferensi Pariwisata PBB

HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Persoalan HKI ini rupanya menjadi salah satu perhatian utama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. Menurutnya ada 3 subsektor ekonomi kreatif yang harus segera mendaftarkan ide-ide atau produk mereka pada HKI.

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pentingnya Peran Perempuan di Sektor Parekraf

“Kita punya 17 subsektor di parekraf. Tiga teratas itu ada kuliner, fashion, dan kriya. Pelaku-pelaku usaha di subsektor harus memperhatikan betul hak kekayaan intelektual mereka,” tegas Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dalam diskusi panel Inabuyer B2B2G Expo 2024, di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2024).

Angela menambahkan, dengan mendaftar pada HKI, para pelaku industri ekraf dapat melindungi merek dagang, orisinal dan keunikan produk, bahkan resep atau formula-formula usaha mereka. Dengan demikian, si pemilik ide tidak perlu khawatir lagi ide atau produknya akan diklaim orang lain.