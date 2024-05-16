Lewati Pemindai Keamanan Bandara, Model Ini Syok Wajahnya Menyimpan Sekrup dan Paku

SEORANG model cantik asal Taiwan dikejutkan oleh wajahnya yang menyimpan benda asing setelah tertangkap oleh sinar X pada alat pemindai keamanan bandara.

Fang Qiyuan (36) yang juga akrab disapa Sprite ini membagikan temuan mengejutkan kepada lebih dari 1,3 juta pengikutnya di Instagram. Benda tersebut berhasil tertangkap sinar-X saat dirinya melewati pemindai bandara, mengutip New York Post.

Model yang mengaku sebagai 'fanatik operasi plastik itu' mengklaim telah menjalani lebih dari 19 kali operasi plastik.

Ia telah menghabiskan biaya lebih dari USD250 ribu atau sekitar Rp4 miliar untuk segala prosedur kecantikan.

Di antaranya yakni dua operasi dahi, lima di kelopak matanya, lima operasi juga di bagian hidung, dua di bagian dagu, dan sedot lemak bagian wajah sebanyak lima kali, demikian menurut laporan Jam Press.

(Foto: Jam Press)

Mesin keamanan yang dilewatinya di bandara berhasil memperlihatkan beberapa penampakan sekrup bedah sekitar 1 inchi yang terdapat dalam wajahnya.

Berdasarkan foto yang dibagikan di Instagramnya itu, benda asing itu terdapat di bagian bawah bibir, bagian atas bibir dengan baut yang tampak mengarah ke bawah, serta satu lagi terlihat pada hidungnya. Sungguh ngeri bukan?

“Saya tiba-tiba menemukan bahwa saya juga memiliki paku di hidung saya,” kata Fang.

“Wajahku terlihat seperti teka-teki gambar!” keluhnya.

Fang yakin bahwa sekrup itu merupakan sisa-sisa dari operasi prostesis dagu yang dia jalani delapan tahun silam. Model ini dikabarkan telah menjadwalkan janji temu untuk melepas baut-baut yang tertanam dalam wajahnya itu.