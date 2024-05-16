Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Fasilitasi Bisnis Kuliner Melalui Foodstartup Indonesia 2024, Sandiaga: Ambil Kesempatan Ini

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:03 WIB
Fasilitasi Bisnis Kuliner Melalui Foodstartup Indonesia 2024, Sandiaga: Ambil Kesempatan Ini
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus berupaya mendorong peningkatan akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap permodalan sehingga semakin memperkuat pelaku UMKM khususnya industri kuliner untuk terus berkembang.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat hadir dalam acara peluncuran 'Wahyoo Ventures dan Roadshow FoodStartup Indonesia (FSI)' pada Rabu, 15 Mei 2024 menjelaskan, industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis dengan peran pentingnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BPS mencatat sepanjang tahun 2023 kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional mencapai 6,5 persen.

"PDB hampir Rp1.000 triliun atau meningkatnya sekitar lima persen dan kontribusi terhadap PDB nasional 6,5 persen. Tapi yang penting juga adalah kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja hampir 43 persen," ujar Sandi mengutip website resmi Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Namun terkait akses permodalan, industri kuliner di Indonesia masih menghadapi tantangan. Sebanyak 71 persen dari UMKM masih mengandalkan modal sendiri atau dari keluarga. Sementara akses dari lembaga perbankan juga hanya sebesar 16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang terakses UMKM masih minim.

"Angka ini yang harus kita solusikan. Karenanya saya mengapresiasi kehadiran dari Wahyoo Ventures yang akan memberikan solusi. Mulai dari pendampingan hingga permodalan," kata dia.

Pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf memiliki program yang memberikan pelatihan dan pendampingan serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM khususnya industri kuliner.

