Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Muak Kelakuan Turis Asing, Pulau Wisata di Spanyol Perketat Aturan Pesta Seks dan Alkohol

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:04 WIB
Muak Kelakuan Turis Asing, Pulau Wisata di Spanyol Perketat Aturan Pesta Seks dan Alkohol
Ibiza, Spanyol (Foto: Instagram/@visitibz)
A
A
A

PEMERINTAH Kepulauan Balearic, Spanyol memutuskan untuk memberlakukan aturan ketat terbaru terkait minuman beralkohol. Langkah itu diambil menyusul maraknya wisatawan asing mabuk-mabukan dan membuat keonaran.

Di beberapa wilayah di Mallorca dan Ibiza melarang para turisnya membeli alkohol di toko pada rentang waktu pukul 21.30 hingga 08.00 waktu setempat.

Guna mencegah pariwisata yang berlebihan, aturan ini merupakan salah satu langkah yang termasuk dalam bagian perubahan peraturan yang dibuat pada tahun 2020.

Aturan lainnya juga ditetapkan sebagai langkah pembatasan tersebut yaitu melarang kapal pesta beroperasi dalam jarak satu mil dari wilayah tertentu.

Sementera itu, penjualan alkohol semalaman saat ini sudah tidak diperbolehkan di Llucmajor, Palma, Calvia di Mallorca, dan Sant Antoni di Ibiza. Namun, larangan tersebut hanya berlaku di toko dan minuman keras yang masih bisa dijual di bar, restoran, dan klub.

Ibiza, Spanyol

(Foto: Instagram/@visitibz)

Ibiza dan Mallorca melarang meminum minuman yang memabukkan itu di jalan-jalan di tempat wisata kecuali di beberapa area berlisensi.

Setiap yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda mulai dari 500 euro hingga 1.500 euro atau bahkan meningkat sampai 3.000 euro jika dampak yang ditimbulkan sangat mengganggu ketertiban umum.

Mengutip Euronews, Undang-undang ini diketahui akan terus berlaku sampai tahun 2027 mendatang. Pemberlakukan aturan ini diiringi dengan paket pendanaan sebesar 16 juta euro dari pemerintah Balearic untuk keamanan, inspeksi, dan periklanan yang memperkenalkan pariwisata yang bertanggung jawab.

Tidak akan ada lagi pariwisata 'sun, sex, and sangria', tetapi akan digantikan dengan pariwisata dengan pengunjung yang lebih bertanggung jawab. Peraturan semakin diperketat namun dengan penggunaan kata-kata yang lebih halus dari aturan sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/406/2915571/turis-ini-pecahkan-rekor-dunia-minum-1-254-gelas-bir-dalam-3-jam-lfoKZvQ2NJ.jpg
Turis Ini Pecahkan Rekor Dunia Minum 1.254 Gelas Bir dalam 3 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/03/406/2807676/hai-traveler-ini-7-larangan-aneh-di-spanyol-yang-wajib-dipatuhi-NYQNl7ueju.jpg
Hai Traveler, Ini 7 Larangan Aneh di Spanyol yang Wajib Dipatuhi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/29/406/2716858/intip-tradisi-unik-membangun-menara-manusia-di-spanyol-seru-dan-menegangkan-Czri7UxLYb.JPG
Intip Tradisi Unik Membangun Menara Manusia di Spanyol, Seru dan Menegangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/11/406/2577198/1-090-koleksi-hewan-yang-diawetkan-disita-nilainya-capai-rp452-miliar-ThkTRNb175.JPG
1.090 Koleksi Hewan yang Diawetkan Disita, Nilainya Capai Rp452 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/27/406/2508441/geger-desa-ini-muncul-lagi-ke-permukaan-setelah-30-tahun-tenggelam-TZFB0UyT7C.JPG
Geger, Desa Ini Muncul Lagi ke Permukaan Setelah 30 Tahun Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/02/406/2495258/tragis-pria-diseruduk-banteng-hingga-terpental-ke-udara-lalu-tewas-kehabisan-darah-b2M8jBBNuV.JPG
Tragis! Pria Diseruduk Banteng hingga Terpental ke Udara lalu Tewas Kehabisan Darah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement