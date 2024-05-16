Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mesin Terbakar, Ternyata Ini Alasan Pesawat Garuda Angkut Jamaah Haji Tak Langsung Mendarat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |10:54 WIB
Mesin Terbakar, Ternyata Ini Alasan Pesawat Garuda Angkut Jamaah Haji Tak Langsung Mendarat
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

PESAWAT Boeing 747-412 milik Garuda Indonesia mengalami insiden mesin kanan terbakar saat lepas landas atau take off di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan.

Pesawat yang membawa para jamaah haji itu sempat berputar sebelum melakukan pendaratan darurat, apa alasannya?

Beredar sebuah video yang memperlihatkan pesawat yang membawa 450 jamaah haji asal Kabupaten Gowa, mengalami masalah. Terlihat mesin kanan mengeluarkan api ketika pesawat sedang berakselerasi saat take off.

Peristiwa itu membuat Pilot in Command (PIC) mengambil keputusan Return to Base (RTB) setelah mempertimbangkan kondisi kendala mesin pesawat. Artinya, pesawat tersebut melakukan pendaratan darurat.

Infografis Fakta Unik Pesawat

Namun, sebelum melakukan pendaratan darurat, pesawat tersebut sempat berputar-putar di udara dengan kondisi mesin keempat bermasalah. Lantas, mengapa pilot tidak langsung mendarat ketika diketahui terjadi masalah pada pesawat.

Pakar aviasi Abi Satria, memberikan penjelasan mengenai hal tersebut pada akun Instagram pribadinya, @inimasabi.

Berdasarkan penuturannya, pesawat tersebut berputar-putar untuk mencegah terjadinya kebakaran ketika pesawat mendarat.

“Pesawat ini enggak langsung serta-merta balik buat mendarat lagi. Holding dulu di atas atau berputar-putar di langit untuk membakar bahan bakar. Ini untuk memenuhi nilai MLW. MLW adalah Maximum Landing Weight, berat maksimum untuk sebuah pesawat bisa kembali mendarat,” ujar Abi Satria dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement