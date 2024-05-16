Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lagi Jalan-Jalan, Bule Italia Dilecehkan Bocah 10 Tahun hingga Trauma

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:54 WIB
Lagi Jalan-Jalan, Bule Italia Dilecehkan Bocah 10 Tahun hingga Trauma
Lokasi pelecehan terhadap turis wanita asal Italia di Kota Cairns, Australia (Foto: Google Maps)
A
A
A

SEORANG turis wanita asal Italia mengalami pelecehan dan penyerangan oleh sekelompok anak-anak pada siang hari di Cairns, Queensland, Australia.

Penyerangan tersebut terjadi di sudut Lake Street dan Shields Street di area Kota Cairns yang penuh dengan kesibukan.

Diketahui wanita itu tengah berjalan untuk keperluannya dan mengalami pelecehan seksual di saat melewati kawanan anak di bawah umur itu sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, menurut laporan Inspektur Detektif Kevin Goan.

Selain itu, turis Italia yang berusia 24 tahun itu harus mengalami luka memar dan cakaran di bagian kepala hingga wajahnya akibat serangan dari anak-anak tersebut.

“Wanita tersebut telah meminta bantuan polisi dan pada saat itu dia diserang oleh sejumlah remaja lainnya,” kata Goan.

Infografis Kota Terbaik di Eropa untuk Berlibur

“Tentu saja ini merupakan pengalaman traumatis bagi wanita muda tersebut dan kami tentu berharap tidak akan merusak pengalamannya dalam melakukan tur di Far North Queensland,” imbuhnya.

"Usia muda para pelaku sangat menjijikkan” sambung Goan lagi.

Setelah mendapat laporan, polisi setempat menahan anak berusia 10 tahun dan tiga temannya yang terlibat saat melakukan penyerangan. Ada beberapa anak lainnya yang sebenarnya juga masih ingin ditanyai oleh pihak kepolisian.

“Identitas mereka diketahui oleh petugas kami di Unit Investigasi Perlindungan Anak dan kami akan menghubungi mereka hari ini,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012887/copot-stiker-anti-israel-di-stasiun-kereta-turis-diserang-secara-brutal-disaksikan-putrinya-fRBvqEM6Fm.jpg
Copot Stiker Anti-Israel di Stasiun Kereta, Turis Diserang Secara Brutal Disaksikan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/406/3012670/tolak-beli-narkoba-turis-inggris-ditikam-hingga-pingsan-W8Hp6lsolR.JPG
Tolak Beli Narkoba, Turis Inggris Ditikam hingga Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/406/3010371/lagi-asyik-liburan-di-pantai-wanita-ini-malah-diseruduk-banteng-WAOUiufJ7c.JPG
Lagi Asyik Liburan di Pantai, Wanita Ini Malah Diseruduk Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/406/3007618/boncengan-motor-bareng-istri-turis-jerman-tewas-masuk-jurang-yRLO12jZUW.JPG
Boncengan Motor Bareng Istri, Turis Jerman Tewas Masuk Jurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/406/3005832/turis-belanda-tewas-saat-snorkeling-di-great-barrier-reef-t3grJyLfKr.jpeg
Turis Belanda Tewas saat Snorkeling di Great Barrier Reef
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/406/3005790/pergi-liburan-ke-meksiko-3-turis-ditemukan-tewas-membusuk-dalam-sumur-z8NAsnlGWk.JPG
Pergi Liburan ke Meksiko, 3 Turis Ditemukan Tewas Membusuk dalam Sumur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement