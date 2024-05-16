Lagi Jalan-Jalan, Bule Italia Dilecehkan Bocah 10 Tahun hingga Trauma

Lokasi pelecehan terhadap turis wanita asal Italia di Kota Cairns, Australia (Foto: Google Maps)

SEORANG turis wanita asal Italia mengalami pelecehan dan penyerangan oleh sekelompok anak-anak pada siang hari di Cairns, Queensland, Australia.

Penyerangan tersebut terjadi di sudut Lake Street dan Shields Street di area Kota Cairns yang penuh dengan kesibukan.

Diketahui wanita itu tengah berjalan untuk keperluannya dan mengalami pelecehan seksual di saat melewati kawanan anak di bawah umur itu sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, menurut laporan Inspektur Detektif Kevin Goan.

Selain itu, turis Italia yang berusia 24 tahun itu harus mengalami luka memar dan cakaran di bagian kepala hingga wajahnya akibat serangan dari anak-anak tersebut.

“Wanita tersebut telah meminta bantuan polisi dan pada saat itu dia diserang oleh sejumlah remaja lainnya,” kata Goan.

“Tentu saja ini merupakan pengalaman traumatis bagi wanita muda tersebut dan kami tentu berharap tidak akan merusak pengalamannya dalam melakukan tur di Far North Queensland,” imbuhnya.

"Usia muda para pelaku sangat menjijikkan” sambung Goan lagi.

Setelah mendapat laporan, polisi setempat menahan anak berusia 10 tahun dan tiga temannya yang terlibat saat melakukan penyerangan. Ada beberapa anak lainnya yang sebenarnya juga masih ingin ditanyai oleh pihak kepolisian.

“Identitas mereka diketahui oleh petugas kami di Unit Investigasi Perlindungan Anak dan kami akan menghubungi mereka hari ini,” jelas dia.