Mesin Pesawat Garuda Angkut Jamaah Haji Terbakar di Makassar, Kok Bisa?

PESAWAT Boeing 747-412 milik maskapai Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami insiden terbakar mesin kanan. Peristiwa itu terjadi sesaat pesawat melakukan take off di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros.

Insiden itu membuat Pilot in Command (PIC) mengambil keputusan Return to Base (RTB) setelah mempertimbangkan kondisi kendala mesin pesawat. Ternyata, ada percikan api pada salah satu mesin di sisi kanan.

Beruntung pilot berhasil melakukan pendaratan darurat dengan mulus sehingga seluruh penumpang selamat tanpa mengalami cedera. Usai melakukan pendaratan darurat, pesawat langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan investigasi penyebab mesin kanan pesawat Boeing 747-412 milik Garuda Indonesia terbakar. Mengingat ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan mesin.

Sebagai informasi, peristiwa terbakarnya mesin pesawat belum lama ini juga terjadi. Beberapa waktu lalu, pesawat dengan jenis yang sama milik Atlas Air juga mengalami engine fire. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan lubang seukuran bola softball di atas mesin kedua.

Sementara untuk pesawat milik Garuda Indonesia belum diketahui penyebab terbakarnya mesin di sisi kanan. Tapi, insiden yang sempat terekam kamera warga memperlihatkan detik-detik terbakarnya mesin pesawat tersebut.

Terlihat dengan jelas percikan api yang muncul dari mesin pesawat yang diikuti dengan asap yang keluar dari mesin. Pesawat juga terlihat terbang rendah karena tidak memiliki daya dorong yang cukup untuk melakukan penerbangan dengan sempurna.