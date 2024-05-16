Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mesin Pesawat Garuda Angkut Jamaah Haji Terbakar di Makassar, Kok Bisa?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:09 WIB
Mesin Pesawat Garuda Angkut Jamaah Haji Terbakar di Makassar, Kok Bisa?
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Pexels/Jeffry Surianto)
A
A
A

PESAWAT Boeing 747-412 milik maskapai Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami insiden terbakar mesin kanan. Peristiwa itu terjadi sesaat pesawat melakukan take off di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros.

Insiden itu membuat Pilot in Command (PIC) mengambil keputusan Return to Base (RTB) setelah mempertimbangkan kondisi kendala mesin pesawat. Ternyata, ada percikan api pada salah satu mesin di sisi kanan.

Beruntung pilot berhasil melakukan pendaratan darurat dengan mulus sehingga seluruh penumpang selamat tanpa mengalami cedera. Usai melakukan pendaratan darurat, pesawat langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan investigasi penyebab mesin kanan pesawat Boeing 747-412 milik Garuda Indonesia terbakar. Mengingat ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan mesin.

Infografis Bagian Terlarang oleh Penumpang Pesawat

Sebagai informasi, peristiwa terbakarnya mesin pesawat belum lama ini juga terjadi. Beberapa waktu lalu, pesawat dengan jenis yang sama milik Atlas Air juga mengalami engine fire. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan lubang seukuran bola softball di atas mesin kedua.

Sementara untuk pesawat milik Garuda Indonesia belum diketahui penyebab terbakarnya mesin di sisi kanan. Tapi, insiden yang sempat terekam kamera warga memperlihatkan detik-detik terbakarnya mesin pesawat tersebut.

Terlihat dengan jelas percikan api yang muncul dari mesin pesawat yang diikuti dengan asap yang keluar dari mesin. Pesawat juga terlihat terbang rendah karena tidak memiliki daya dorong yang cukup untuk melakukan penerbangan dengan sempurna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement