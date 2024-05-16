Viral Netizen Makan Udon Wajib Pakai Jeruk Nipis, Mandiri Bawa Sendiri dari Rumah!

SETIAP orang memiliki cara uniknya tersendiri dalam menikmati makanan. Saat menyantap makanan, terutama yang berkuah, kebanyakan orang akan memasukkan bumbu tertentu agar makanan yang disantap terasa lebih nikmat.

Bahkan tak jarang juga ketika memesan makan diluar, beberapa orang tertentu sampai membawa racikan unik bumbu dapur sesuai dengan selera masing-masing.

Nah, salah satu contohnya seperti yang terlihat di video TikTok yang diunggah oleh akun @dinscuyy_ satu ini. Dalam video berdurasi 21 detik itu, tampak perempuan diketahui bernama Dini sedang berada di restoran udon (mie tebal khas Jepang yang terbuat dari tepung) dan pesanan udonnya telah tersedia di atas meja.

Namun, sebelum menyantap makanannya, Dini tampak mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Siapa sangka, ternyata Dini memperlihatkan beberapa irisan jeruk nipis yang sudah rapi terbungkus plastik. Dini mengaku, dirinya tidak bisa makan makanan berkuah sama sekali tanpa jeruk nipis.

(Foto: TikTok @dinscuyy_)

“Orang gila mana, orang gila mana. Udah ini gue yang gila. Gak bisa makan makanan berkuah tanpa jeruk nipis, even harus bawa dari rumah,” tulis akun @dinscuyy_ sebagai keterangan video yang telah mendapat 727 ribu kali penayangan dan 45,9 ribu likes ini.

“Gue bawa, yang gilanya sama ayo kumpul,” sambungnya.