Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Netizen Makan Udon Wajib Pakai Jeruk Nipis, Mandiri Bawa Sendiri dari Rumah!

Estermia , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:30 WIB
Viral Netizen Makan Udon Wajib Pakai Jeruk Nipis, Mandiri Bawa Sendiri dari Rumah!
Viral netizen makan udon pakai jeruk nipis, (Foto: TikTok @dinscuyy__)
A
A
A

SETIAP orang memiliki cara uniknya tersendiri dalam menikmati makanan. Saat menyantap makanan, terutama yang berkuah, kebanyakan orang akan memasukkan bumbu tertentu agar makanan yang disantap terasa lebih nikmat.

Bahkan tak jarang juga ketika memesan makan diluar, beberapa orang tertentu sampai membawa racikan unik bumbu dapur sesuai dengan selera masing-masing.

Nah, salah satu contohnya seperti yang terlihat di video TikTok yang diunggah oleh akun @dinscuyy_ satu ini. Dalam video berdurasi 21 detik itu, tampak perempuan diketahui bernama Dini sedang berada di restoran udon (mie tebal khas Jepang yang terbuat dari tepung) dan pesanan udonnya telah tersedia di atas meja.

Namun, sebelum menyantap makanannya, Dini tampak mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Siapa sangka, ternyata Dini memperlihatkan beberapa irisan jeruk nipis yang sudah rapi terbungkus plastik. Dini mengaku, dirinya tidak bisa makan makanan berkuah sama sekali tanpa jeruk nipis.

(Foto: TikTok @dinscuyy_)

“Orang gila mana, orang gila mana. Udah ini gue yang gila. Gak bisa makan makanan berkuah tanpa jeruk nipis, even harus bawa dari rumah,” tulis akun @dinscuyy_ sebagai keterangan video yang telah mendapat 727 ribu kali penayangan dan 45,9 ribu likes ini.

“Gue bawa, yang gilanya sama ayo kumpul,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/22/298/2348829/resep-udon-tumis-ala-shireen-sungkar-unik-dan-menggugah-selera-Uk0KZgpvw5.jpg
Resep Udon Tumis ala Shireen Sungkar, Unik dan Menggugah Selera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/18/298/2201398/udon-nagita-slavina-seenak-apa-sih-OBH3i5fXLG.jpg
Udon Nagita Slavina Seenak Apa Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/29/298/2123374/demi-konten-pria-ini-makan-udon-pakai-tangan-bikin-netizen-jijik-dYqZzpRqb2.jpg
Demi Konten, Pria Ini Makan Udon Pakai Tangan, Bikin Netizen Jijik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/22/298/1761006/bukan-pegawai-biasa-gerai-udon-ternama-jepang-ini-hadirkan-robot-untuk-layani-pelanggan-OA8VN3Eb3A.jpg
Bukan Pegawai Biasa, Gerai Udon Ternama Jepang Ini Hadirkan Robot untuk Layani Pelanggan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/12/298/1589554/udon-rasa-manis-siap-manjakan-lidah-masyarakat-di-jepang-WB9aIbO22R.gif
Udon Rasa Manis Siap Manjakan Lidah Masyarakat di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/15/298/1439040/top-food-3-sttt-udon-ini-hanya-untuk-orang-dewasa-ZQBB8BuMpD.jpg
TOP FOOD 3: Sttt... Udon Ini Hanya untuk Orang Dewasa!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement