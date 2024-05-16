Terima Trofi IBW 2024, Begini Cara Eca Aura Menginspirasi untuk Banyak Orang

SEBAGAI seorang artis pendatang baru, tentu menjadi kebanggaan bagi Elsa Japasal atau Eca Aura bisa masuk bagian dalam 15 orang terpilih mendapat penghargaan Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024.

Ya, Eca mendapat penghargaan IBW 2024 dari kalangan selebritis. Sata ditemui di acara Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2024 yang di MNC Conference Hall, iNews Tower pada Kamis (16/5/2024), Eca mengungkapkan perasaannya.

“Happy banget bisa jadi bagian 15 orang yang mendapat penghargaan. Aku nggak tau prestasi apa bisa dihargai di sini tapi terkesan banget,” jelas Eca kala diwawancara MNC Portal di lokasi, Kamis (16/5/2024)

Eca mengatakan setelah mendapatkan penghargaan ini tentunya ia memiliki tanggung jawab untuk menginspirasi banyak orang. Perempuan asal Malang ini akan berusaha memberikan pengaruh postif pada platform media sosial yang ia geluti.

