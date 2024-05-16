Peduli Fenomena Insecurity Generasi Muda, SASA Kampanyekan #BeYouBeConfident

INSECURITY sekarang jadi momok besar bagi banyak kalangan. Perasaan ragu, cemas, khawatir, dan kurang percaya diri ini susah sekali disingkirkan dari kepala.

Banyak yang mengira bahwa mereka butuh pengakuan dari orang lain untuk bisa keluar dari insecurity. Contohnya, kadang kita merasa insecure apakah terlalu tinggi atau pendek, terlalu tua atau terlalu muda, rambut terlalu ikal atau lurus, dan lain sebagainya.

Selain itu juga selalu memikirkan apa kata orang lain yang membuat kita jadi mengiba tepuk tangan, medali atau penghargaan demi memutus rasa insecure dan mendapatkan pengakuan, seperti mengharapkan like di media sosial, pujian dari orang lain dan sebagainya. Padahal dalam kehidupan kendali ada pada diri kita untuk menjadi pemenang.

Menghadapi ini, PT Sasa Inti (SASA) sebagai perusahaan pelopor fenomena bumbu dapur di Indonesia tak pernah lelah berinovasi. Tahun ini SASA kembali mengeluarkan terobosan kampanye baru dengan meluncurkan iklan televisi bertajuk "We are MSG, Micin Self-Approved Generation-Be You Be Confident".

Dikemas dengan visual yang menarik, video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan berbagai sosok anak muda yang memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda pula seperti insecurity.