Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Peduli Fenomena Insecurity Generasi Muda, SASA Kampanyekan #BeYouBeConfident

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:17 WIB
Peduli Fenomena <i>Insecurity</i> Generasi Muda, SASA Kampanyekan #BeYouBeConfident
SASA kampanyekan #BeYouBeConfident, wujud peduli fenomena insecurity di kalangan generasi muda. (Foto: dok Sasa Inti)
A
A
A

INSECURITY sekarang jadi momok besar bagi banyak kalangan. Perasaan ragu, cemas, khawatir, dan kurang percaya diri ini susah sekali disingkirkan dari kepala.

Banyak yang mengira bahwa mereka butuh pengakuan dari orang lain untuk bisa keluar dari insecurity. Contohnya, kadang kita merasa insecure apakah terlalu tinggi atau pendek, terlalu tua atau terlalu muda, rambut terlalu ikal atau lurus, dan lain sebagainya.

Selain itu juga selalu memikirkan apa kata orang lain yang membuat kita jadi mengiba tepuk tangan, medali atau penghargaan demi memutus rasa insecure dan mendapatkan pengakuan, seperti mengharapkan like di media sosial, pujian dari orang lain dan sebagainya. Padahal dalam kehidupan kendali ada pada diri kita untuk menjadi pemenang.

Menghadapi ini, PT Sasa Inti (SASA) sebagai perusahaan pelopor fenomena bumbu dapur di Indonesia tak pernah lelah berinovasi. Tahun ini SASA kembali mengeluarkan terobosan kampanye baru dengan meluncurkan iklan televisi bertajuk "We are MSG, Micin Self-Approved Generation-Be You Be Confident".

Dikemas dengan visual yang menarik, video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan berbagai sosok anak muda yang memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda pula seperti insecurity.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185795//shopeepay_pesta_promo-cHSr_large.jpeg
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185784//soundrenaline_medan_onggooo-kXe4_large.jpeg
Soundrenaline Sana-Sini Medan: Rayakan Musik, Seni, dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185642//menbud_benteng_indra_patra-nkMv_large.jpeg
Tinjau Situs Benteng Indra Patra, Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian Cagar Budaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement